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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.11.2020 17:12



***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

                     Şirketimiz tarafından yayınlanan 29 Mart 2017, 5 Temmuz 2017, 2 Mayıs 2018 ve 28 Şubat 2020 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda belirtildiği üzere, Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas") olarak, jeotermal kaynak arama ve üretim alanında geliştirilen bilgi birikimi ve tecrübenin kara sahalarında petrol arama faaliyetleriyle genişletilme hedefine paralel olarak, Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG")'e Petrol Arama Ruhsatı başvurusu gerçekleştirmişti. Bahsi geçen başvuruya ilişkin olarak, MAPEG tarafından Turcas'a gönderilen davet uyarınca talep edilmiş olan "İş ve Yatırım Programı" yasal mevzuat ile uyumlu şekilde MAPEG'e sunulmuştu.  İlgili program uyarınca, ilk aşamadaki yatırım tutarının, 5 yıllık süre zarfında ağırlıklı olarak sondaj çalışmalarında harcanmak üzere, asgari 2,7 Milyon ABD Doları seviyesinde olması öngörülmüştü.  Mayıs 2018'de ise Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için bir adet Petrol Arama Ruhsatı verilmesine ilişkin MAPEG'e yapmış olduğumuz başvuru değerlendirilmiş ve kabul edilmişti.
 
Bahsi geçen ruhsat sahasında petrol üretim potansiyelinin olup olmadığının araştırılması ve bu doğrultuda testlerin gerçekleştirilmesi için Amsterdam merkezli N.V. Turkse Perenco ("Perenco") şirketiyle 28.02.2020 tarihinde bir Farm-Out (Ruhsata ilişkin tam ve bölünmez hissenin devir alma hakkı) Sözleşmesi imzalanmıştı. Sözleşme uyarınca, söz konusu ruhsat sahasındaki arama ruhsatı kullanım hakkının %50'sinin Perenco'ya devredilmesi öngörülmekteydi.
 
Pandemi döneminin petrol piyasaları üzerindeki etkilerine de bağlı olarak Perenco'nun Farm-Out Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri doğrultusunda söz konusu sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkını kullanma talebi Şirketimize ulaşmıştır.  Bu kapsamda Farm-Out Sözleşmesi sona erecek olup MAPEG'e yapılan ruhsat sahasındaki arama ruhsatı kullanım hakkının %50'sinin Perenco'ya devredilmesi yönündeki başvurunun geri çekilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır.
 
Petrol Arama Ruhsatlı sahamızdaki geliştirme faaliyetlerimize ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.          
 
Saygılarımızla,
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889381


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