***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2020 14:23
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24/12/2020 tarihinde saat 14:20 – 16:45 arasında online olarak yapılacak Analist Günü toplantısı ile ilgili sunumlar web sitemizin Finansal Değerlendirme Raporları bölümüne yüklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894753
BIST
18:051.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.415
18:057,5868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0537
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5501
18:059,2519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0783
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2095
18:05458,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,96
|Açılış
|: 458,09
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|33,66
|317.776.837
|% 10,00
|
|LUKSK
|27,94
|2.392.481
|% 10,00
|
|YAPRK
|55,00
|3.980.978
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.151.812.076
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.221.855
|% 9,99
|
|KAPLM
|29,70
|1.455.755
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,78
|1.084.113
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,36
|877.716.677
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,91
|1.797.631
|% -9,91
|
|UZERB
|46,70
|211.115
|% -9,85
|
|GARAN
|9,94
|3.485.222.693
|% -0,20
|
|PETKM
|5,12
|1.863.297.488
|% 1,39
|
|THYAO
|12,80
|1.845.057.806
|% 2,73
|
|IPEKE
|13,77
|1.719.049.097
|% 8,85
|
|ECILC
|7,93
|1.497.669.735
|% 8,93
|
|SKBNK
|1,50
|1.192.609.307
|% -5,06
|
|PETKM
|5,12
|1.863.297.488
|% 1,39
|
|GARAN
|9,94
|3.485.222.693
|% -0,20
|
|YKBNK
|3,03
|967.920.758
|% -0,66
|
|PEKGY
|2,82
|806.746.690
|% -9,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5814
|7,5868
|% -0,70
|
|Euro
|9,2424
|9,2519
|% -0,84
|
|Sterlin
|10,2349
|10,2862
|% -0,54
|
|Frank
|8,4781
|8,5291
|% -1,09
|
|Riyal
|2,0147
|2,0248
|% -0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|6,26
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,80
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PARSN
Yüzde 5.07 oranında artışla 23.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 547, 643 adet işlem
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17:58RHEAG
Yüzde 4.09 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 522, 680 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 33, 616.00 milyon TL de
-
17:57PARSN
Yüzde 5.69 oranında artışla 23.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 508, 489 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde 5.31 oranında artışla 17.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 252 adet işlem