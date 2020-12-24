***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24/12/2020 tarihinde saat 14:20 – 16:45 arasında online olarak yapılacak Analist Günü toplantısı ile ilgili sunumlar web sitemizin Finansal Değerlendirme Raporları bölümüne yüklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894753BIST