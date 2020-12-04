***TSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.12.2020 17:51
***TSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Türk. Sınai Kalk. Bank A.Ş. Mensup. Mun. Sos. Güv. Yard. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891481
BIST
17:571.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:577,7905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
17:579,4724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0255
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
17:57461,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,22
|Açılış
|: 461,53
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:57
|IDEAS
|11,22
|4.839.298
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.357.860
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.373.615
|% 9,99
|
|EGPRO
|30,66
|45.670.184
|% 9,97
|
|ERBOS
|35,56
|44.182.421
|% 9,96
|
|EUKYO
|4,33
|10.393.157
|% -9,98
|
|TKNSA
|14,52
|826.373.131
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.330.713.647
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|PETKM
|4,64
|4.637.769.242
|% 8,92
|
|DOHOL
|2,83
|1.942.532.885
|% 6,79
|
|TSKB
|1,94
|1.834.355.479
|% -5,83
|
|TUPRS
|94,05
|1.463.776.865
|% 1,90
|
|SELEC
|15,01
|1.330.713.647
|% -9,96
|
|PETKM
|4,64
|4.637.769.242
|% 8,92
|
|TSKB
|1,94
|1.834.355.479
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,83
|1.942.532.885
|% 6,79
|
|ZOREN
|2,73
|937.999.381
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,14
|543.210.529
|% -1,38
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7859
|7,7905
|% 0,24
|
|Euro
|9,4657
|9,4724
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,5027
|10,5553
|% 0,75
|
|Frank
|8,7251
|8,7776
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0698
|2,0802
|% 0,18
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-2,60
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,04
|
|B. Petrol
|49,20
|49,20
|0,49
|