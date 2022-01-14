***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2022 18:17
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 53/72 hisse sahibi olduğu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi 77 Ada, 57 Parsel üzerinde yer alan Tahir Han isimli taşınmaza ilişkin olarak 21.12.2005 tarihinde açılan "Ortaklığın Giderilmesi Davası"nda mahkemece "Ortaklığın Satış Yolu ile Giderilmesi" kararı verilmiş olup karar kesinleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994198
BIST
17:592.074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,95
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
17:5913,5565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0255
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
17:5915,5222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0594
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
17:59794,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,86
|Açılış
|: 794,46
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PEGYO
|1,32
|28.162.016
|% 10,00
|
|QNBFL
|97,35
|1.435.757
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|197.365.551
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.629.747
|% 9,99
|
|IHAAS
|11,02
|8.799.522
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,66
|3.663.275
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|5.013.534
|% -9,96
|
|COSMO
|8,35
|145.369
|% -7,22
|
|ERCB
|54,95
|25.728.125
|% -6,23
|
|RALYH
|9,38
|60.312.248
|% -5,82
|
|THYAO
|28,14
|4.137.614.230
|% -2,22
|
|KRDMD
|13,20
|3.978.283.426
|% -1,12
|
|EREGL
|31,50
|1.596.052.680
|% -0,38
|
|SISE
|15,08
|1.456.084.003
|% 0,20
|
|YKBNK
|3,88
|1.363.144.894
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,43
|984.874.714
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,88
|1.363.144.894
|% 1,84
|
|KRDMD
|13,20
|3.978.283.426
|% -1,12
|
|THYAO
|28,14
|4.137.614.230
|% -2,22
|
|HALKB
|5,17
|684.384.726
|% 5,73
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5544
|13,5565
|% -0,19
|
|Euro
|15,4923
|15,5222
|% -0,38
|
|Sterlin
|18,4883
|18,5810
|% -0,33
|
|Frank
|14,8016
|14,8907
|% -0,26
|
|Riyal
|3,6024
|3,6205
|% -0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,07
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|-12,92
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,24
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|1,00
|
Seans Raporu
17:59
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17:59KRSTL
Yüzde 5.34 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 643, 851 adet işlem
-
17:58DARDL
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 602, 449 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 30, 198.00 milyon TL de
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem
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17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem