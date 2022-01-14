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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.01.2022 18:17
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin 53/72 hisse sahibi olduğu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi 77 Ada, 57 Parsel üzerinde yer alan Tahir Han isimli taşınmaza ilişkin olarak 21.12.2005 tarihinde açılan "Ortaklığın Giderilmesi Davası"nda mahkemece "Ortaklığın Satış Yolu ile Giderilmesi" kararı verilmiş olup karar kesinleşmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994198


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PEGYO 1,32 28.162.016 % 10,00  
QNBFL 97,35 1.435.757 % 10,00  
DOAS 50,00 197.365.551 % 9,99  
PKENT 350,60 28.629.747 % 9,99  
IHAAS 11,02 8.799.522 % 9,98  
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Frank 14,8016 14,8907 % -0,26  
Riyal 3,6024 3,6205 % -0,14  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 2,07  
Altın Gr. 795 795 -0,37  
Cumhuriyet 5.274 5.353 -13,00  
Tam 5.248 5.381 -12,92  
Yarım 2.537 2.603 -6,24  
Çeyrek 1.272 1.302 -3,12  
Gümüş.Ons 23,03 23,06 -0,03  
Gümüş Gr. 10,03 10,05 -0,03  
B. Petrol 85,47 85,47 1,00  
Seans Raporu 17:59
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