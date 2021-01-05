***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
05.01.2021 21:15
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Gaston Matias Campi
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Gaston Matias Campi'nin, Fatih Karagümrük A.Ş.'ye, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897269
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|DOGUB
|4,73
|57.044.621
|% 10,00
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|DOBUR
|23,32
|2.724.659
|% 10,00
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|DGGYO
|9,24
|5.602.112
|% 10,00
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|SANFM
|15,40
|1.863.791
|% 10,00
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|TKFEN
|18,21
|1.686.967.575
|% 9,98
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|OLMIP
|10,80
|4.135.223
|% -10,00
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|KSTUR
|155,70
|662.998
|% -10,00
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|EMNIS
|33,30
|601.647
|% -10,00
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|GOZDE
|7,75
|248.518.334
|% -9,99
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|GUBRF
|69,75
|2.497.104.118
|% -9,94
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|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
|% 1,28
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|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
|% 6,02
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|GUBRF
|69,75
|2.497.104.118
|% -9,94
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|GARAN
|10,10
|2.090.950.527
|% -2,13
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|KOZAL
|105,80
|1.837.424.014
|% -0,47
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|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
|% 1,28
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|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
|% 6,02
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|YKBNK
|3,05
|943.802.320
|% -0,65
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|KARSN
|3,60
|1.111.047.811
|% 0,84
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|ISGYO
|2,69
|768.059.204
|% -3,58
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3845
|7,3944
|% -0,37
|
|Euro
|9,0832
|9,0920
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,0349
|10,0852
|% 0,00
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|Frank
|8,3773
|8,4278
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9626
|1,9725
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|5,50
|
|Altın Gr.
|463
|464
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,05
|
|B. Petrol
|53,52
|53,52
|2,43
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