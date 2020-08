***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimiz "İç Denetim Başkanı" Yavuz Türkmen görevinden ayrılma kararı almıştır. Emre Şehsuvaroğlu 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla "İç Denetim Başkanı" olarak atanmıştır. Emre Şehsuvaroğlu Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezuniyetini takiben, profesyonel kariyerine 1993 yılında Deloitte finansal hizmetler firmasında Denetçi olarak başladı. 2003 yılına kadar 10 yıllık bir süre boyunca çalıştığı Deloitte'ta hemen her sektörden değişik ölçeklerde müşterilerin bağımsız denetim ve danışmanlık projelerinde görev aldı. 2003 yılında katıldığı Arkas Holding'te İç Denetim fonksiyonunun yeniden yapılandırılması ve Holding'in acentelik, deniz ve kara taşımacılığı, liman ve lojistik hizmetlerinin denetlenmesi çalışmalarına liderlik ederken Arkas'ın İspanya, Ukrayna, Cezayir'deki yurtdışı ofislerinin denetim çalışmalarını da başlattı. 2006 yılının sonlarında katıldığı Turkcell'de, şirketin kote olduğu New York borsası regülasyonlarından Sarbanes Oxley (SOX) uyum çalışmalarına liderlik etti. 2011 yılı sonuna kadar çalıştığı Turkcell'de İç Denetim çalışmalarının yanı sıra, Kurumsal Risk Yönetimi, Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliği Programlarına liderlik ederken, şirketin Ukrayna'daki iştiraki olan Lifecell'in CFO görevini de yaklaşık 1 yıllık dönem için üstlendi. 2011 yılının sonunda Yıldız Holding'e katılan Emre Şehsuvaroğlu burada mevcut İç Denetim Departmanı'nı Uluslararası İç Denetim Standartları'na göre yeniden yapılandırarak, grubun ulusal ve bölgesel şirketlerinin denetimlerini yönetti. Holding iştirakleri olan Godiva ve United Biscuits şirketlerinin global operasyonlarının İç Denetim çalışmalarını başlattı. Söz konusu çalışmaları Istanbul'un yanı sıra, New York ve Şangay lokasyonlarında yerleşik yerel denetim ekipleri oluşturarak gerçekleştirdi. 2018 yılının Ekim ayında Yıldız Holding'ten ayrılıp, Netaş'ta Baş Uyum Görevlisi, Chief Compliance Officer olarak çalışmaya başladı. Bu görev esnasında Netaş'taki iş süreçlerinin uyum standartlarına uyarlanması, takip edilmesi ve işletilmesine liderlik etti.