***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2022 10:11
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUKAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036342
BIST
10:112.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,45
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.540
10:1117,2002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0740
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,2146
En Düşük
17,0843
10:1118,5336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1398
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5980
En Düşük
18,3717
10:111.023,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.023,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler10:11
|EUREN
|19,65
|30.434.215
|% 9,96
|
|KONTR
|174,20
|80.894.855
|% 5,58
|
|KGYO
|6,81
|1.345.508
|% 4,61
|
|TMSN
|30,70
|26.353.810
|% 4,14
|
|BERA
|12,36
|34.116.423
|% 4,04
|
|OYYAT
|68,85
|10.868.360
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|20.580.438
|% -9,96
|
|BALAT
|8,10
|556.095
|% -4,48
|
|SEGYO
|1,23
|17.943.871
|% -2,38
|
|PENTA
|431,30
|514.222
|% -1,89
|
|KONTR
|174,20
|80.894.855
|% 5,58
|
|BERA
|12,36
|34.116.423
|% 4,04
|
|EUREN
|19,65
|30.434.215
|% 9,96
|
|ULUFA
|2,57
|25.695.744
|% -0,77
|
|ULUUN
|20,08
|20.580.438
|% -9,96
|
|SEGYO
|1,23
|17.943.871
|% -2,38
|
|ULUFA
|2,57
|25.695.744
|% -0,77
|
|MOBTL
|1,80
|12.692.130
|% 2,86
|
|EUREN
|19,65
|30.434.215
|% 9,96
|
|FORMT
|1,65
|2.467.350
|% -1,79
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1979
|17,2002
|% 0,43
|
|Euro
|18,4850
|18,5336
|% 0,76
|
|Sterlin
|21,4746
|21,5823
|% 0,32
|
|Frank
|17,4982
|17,6036
|% 0,37
|
|Riyal
|4,5713
|4,5942
|% 0,42
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-1,14
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,42
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,42
|