***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvuru Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviCEM ZEYTİN A.AŞ. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,9399 HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriTUKAS, TRATUKAS91A3 272.650.000 93.993.593 366.643.593 TUKAS, TRATUKAS91A3Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 272.650.000 TL 93.993.593 TL 0 TL 366.643.593 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.12.2021SPK Başvuru Sonucu REDEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.11.2021 ve 29.12.2021 tarihli kararları uyarınca, Cem Zeytin A.Ş.'nin Şirketimiz Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik hazırlanan Duyuru Metni ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 18.02.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-17486 sayılı yazısı ile olumsuz karşılandığı tarafımıza bildirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003505BIST