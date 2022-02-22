***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.02.2022 18:11
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvuru Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
CEM ZEYTİN A.AŞ. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,9399 Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
TUKAS, TRATUKAS91A3 272.650.000 93.993.593 366.643.593 TUKAS, TRATUKAS91A3
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 272.650.000 TL 93.993.593 TL 0 TL 366.643.593 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.12.2021
SPK Başvuru Sonucu RED
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.11.2021 ve 29.12.2021 tarihli kararları uyarınca, Cem Zeytin A.Ş.'nin Şirketimiz Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik hazırlanan Duyuru Metni ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 18.02.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-17486 sayılı yazısı ile olumsuz karşılandığı tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003505
BIST