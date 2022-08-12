***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
12.08.2022 16:50
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde çıkarılmış sermayesinin 6.637.654 TL tutarındaki kısmı gayrimenkul satış kazancı hesabından, 211.482.346 TL tutarındaki kısmı olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak suretiyle 218.120.000 TL artırılarak 272.650.000 TL'den 490.770.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055074
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,19
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0120
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9030
17:5918,4051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1275
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:591.037,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.037,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.039,69
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.519.168
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.507.133
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.503.937
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.965
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|64.239.744
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|81.120.845
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.544.444
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.314.362
|% -9,59
|
|TEKTU
|1,71
|65.714.671
|% -8,06
|
|BLCYT
|11,90
|73.015.732
|% -7,75
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 1,63
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% -1,91
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% -3,01
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 2,80
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 3,58
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9243
|17,9260
|% -0,07
|
|Euro
|18,3732
|18,4051
|% -0,69
|
|Sterlin
|21,6925
|21,8013
|% -0,65
|
|Frank
|18,9567
|19,0709
|% -0,20
|
|Riyal
|4,7597
|4,7836
|% -0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|10,94
|
|Altın Gr.
|1.038
|1.038
|5,48
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.953
|7.033
|41,00
|
|Yarım
|3.388
|3.438
|20,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.719
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|0,27
|
|B. Petrol
|98,02
|98,02
|-1,58
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
-
17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem