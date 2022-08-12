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***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi

12.08.2022 16:50
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

   Şirketimizin 500.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde çıkarılmış sermayesinin 6.637.654 TL tutarındaki kısmı gayrimenkul satış kazancı hesabından, 211.482.346 TL tutarındaki kısmı olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak suretiyle 218.120.000 TL artırılarak 272.650.000 TL'den 490.770.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi  ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055074


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Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.953 7.033 41,00  
Yarım 3.388 3.438 20,00  
Çeyrek 1.699 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,82 0,49  
Gümüş Gr. 11,98 12,00 0,27  
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