***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 500.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde çıkarılmış sermayesinin 6.637.654 TL tutarındaki kısmı gayrimenkul satış kazancı hesabından, 211.482.346 TL tutarındaki kısmı olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak suretiyle 218.120.000 TL artırılarak 272.650.000 TL'den 490.770.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055074BIST