***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2023 18:39
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020, 11.08.2020, 18.06.2021, 14.07.2022, 06.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.06.2020, 11.08.2020, 18.06.2021, 14.07.2022 ve 06.01.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız ile ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.
Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ("BORKOSB") içinde, şirketimize tahsis edilen arsa üzerine dondurulmuş gıda üretim tesisi kurulmasına yönelik olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz müracaat onaylanmış ve tarafımıza 1,7 milyar TL tutarında yeni Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.
Yatırımın Yararlanacağı Destek Unsurları Destek Oranı
- Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 yıl
- Vergi İndirimi %90, YKO %50
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- KDV İstisnası
- Faiz Desteği
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102291
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
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|Önceki Kapanış
|: 4.971
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5.073
En Düşük
4.926
18:0518,7952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 19,1350
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|Önceki Kapanış
|: 18,9500
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En Düşük
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|: 1.156,17
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|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
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1.158,20
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.427.901
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.317.334
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.694.995
|% 10,00
|
|POLTK
|1.720,20
|50.369.441
|% 9,99
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% -5,84
|
|TERA
|23,24
|22.707.586
|% -5,53
|
|UZERB
|181,40
|1.665.436
|% -5,52
|
|PGSUS
|467,20
|1.721.098.952
|% 3,96
|
|ODAS
|9,24
|1.405.828.721
|% 5,24
|
|ENJSA
|30,50
|942.973.980
|% -1,93
|
|SDTTR
|68,50
|788.935.187
|% 9,95
|
|GESAN
|200,50
|551.674.955
|% 8,32
|
|ODAS
|9,24
|1.405.828.721
|% 5,24
|
|IHLGM
|1,05
|39.432.173
|% 0,96
|
|HLGYO
|4,71
|161.674.903
|% -1,67
|
|ENJSA
|30,50
|942.973.980
|% -1,93
|
|PRDGS
|7,77
|216.204.653
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7901
|18,7957
|% 0,06
|
|Euro
|20,3182
|20,3295
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,8855
|23,0003
|% 0,07
|
|Frank
|20,2062
|20,3280
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9882
|5,0132
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|15,12
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|8,98
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.848
|7.927
|117,00
|
|Yarım
|3.824
|3.879
|57,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.939
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,57
|0,20
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|1,00
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