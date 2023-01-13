***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2020, 11.08.2020, 18.06.2021, 14.07.2022, 06.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.06.2020, 11.08.2020, 18.06.2021, 14.07.2022 ve 06.01.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız ile ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ("BORKOSB") içinde, şirketimize tahsis edilen arsa üzerine dondurulmuş gıda üretim tesisi kurulmasına yönelik olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz müracaat onaylanmış ve tarafımıza 1,7 milyar TL tutarında yeni Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.Yatırımın Yararlanacağı Destek Unsurları Destek Oranı- Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 yıl- Vergi İndirimi %90, YKO %50- Gümrük Vergisi Muafiyeti- KDV İstisnası- Faiz DesteğiKamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102291BIST