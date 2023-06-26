***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.02.2022 - 20.05.2022 - 15.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.02.2022, 20.05.2022 ve 15.12.2022 tarihli duyurularımızla ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.Şirketimizin Torbalı fabrika yerleşkesinde çatı üzerine yerleştirilmiş olan Güneş Enerjisi Panelleri ile oluşturulmuş 3,9 MWe gücündeki Güneş Enerji Santrali (GES) sistemi TEDAŞ'tan onay alınması neticesinde başarı ile devreye alınmıştır.Akhisar, Niğde /Bor ve Manyas fabrikalarımız için Güneş Enerji Santrali kurulumuna yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162439BIST