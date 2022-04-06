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***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

06.04.2022 15:59
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Yönetim Kurulumuzun 06.04.2022 tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelikleri ve görev dağılımlarının aşağıdaki gibi belirlenerek
- Sn. Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'ın Başkan ve Sn. Gül SAĞIR AYDIN'ın üye olarak görevlendirilmesiyle Denetimden Sorumlu Komitenin,
- Sn. Gül SAĞIR AYDIN'ın Başkan, Sn. Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'ın ve Sn.Pelin ÜSTÜN‘ün üye olarak görevlendirilmesiyle Kurumsal Yönetim Komitesinin,
- Sn. Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'ın Başkan, Sn. Gül SAĞIR AYDIN'ın üye olarak görevlendirilmesiyle Riskin Erken Saptanması Komitesinin,
oluşturulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016500


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