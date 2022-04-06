***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.04.2022 15:59
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 06.04.2022 tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelikleri ve görev dağılımlarının aşağıdaki gibi belirlenerek
- Sn. Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'ın Başkan ve Sn. Gül SAĞIR AYDIN'ın üye olarak görevlendirilmesiyle Denetimden Sorumlu Komitenin,
- Sn. Gül SAĞIR AYDIN'ın Başkan, Sn. Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'ın ve Sn.Pelin ÜSTÜN‘ün üye olarak görevlendirilmesiyle Kurumsal Yönetim Komitesinin,
- Sn. Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'ın Başkan, Sn. Gül SAĞIR AYDIN'ın üye olarak görevlendirilmesiyle Riskin Erken Saptanması Komitesinin,
oluşturulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016500
BIST
17:262.318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
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|: 2.328
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2.348
En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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17:26913,79
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|Açılış
|: 913,79
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|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KONKA
|15,09
|145.988.608
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|58.350.070
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.839.312
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.540.115
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.944.548
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|98.783.208
|% -10,00
|
|GZNMI
|43,00
|27.703.613
|% -7,33
|
|LIDER
|17,38
|281.372.699
|% -6,81
|
|DZGYO
|2,39
|32.611.748
|% -5,91
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,56
|4.140.516.334
|% 0,17
|
|PETKM
|9,95
|2.294.026.901
|% 2,05
|
|GARAN
|12,47
|1.847.562.500
|% -0,16
|
|ASELS
|25,64
|1.736.420.218
|% -1,46
|
|KRDMD
|15,57
|1.535.428.410
|% -1,52
|
|ODAS
|2,06
|1.213.123.077
|% 7,85
|
|EKGYO
|2,57
|769.613.481
|% -0,77
|
|PETKM
|9,95
|2.294.026.901
|% 2,05
|
|KARSN
|5,74
|1.311.744.371
|% 1,41
|
|YKBNK
|4,17
|925.898.186
|% -0,95
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7409
|14,7474
|% 0,23
|
|Euro
|16,0923
|16,1049
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,2203
|19,3167
|% 0,13
|
|Frank
|15,7278
|15,8226
|% -0,35
|
|Riyal
|3,9193
|3,9390
|% 0,12
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|2,01
|
|Altın Gr.
|913
|914
|2,67
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,07
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|B. Petrol
|107
|107
|0,05
|