***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
11.08.2021 18:29
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akdeniz Kompleks Rafineri Marjı
2021 yılında Akdeniz Rafineri Marjı beklentisi 0,0 – 0,5 $/v. (değişiklik yok)
Tüpraş Net Rafineri Marjı
Tüpraş Net Rafineri Marjı beklentisi 2,5 – 3,5 $/v. (değişiklik yok)
Operasyonel Hedefler
Kapasite kullanım: %85-90 olarak revize edilmiştir. (önceki: %90-%95)
Üretim: ~25-26 milyon ton olarak revize edilmiştir. (önceki: 26-27 milyon ton)
Toplam satış: ~26-27 milyon ton (değişiklik yok)
Yatırımlar
Toplam yatırımlar beklentisi ~200 Milyon $. (değişiklik yok)
Normalleşme döneminde bazı ürünlere yönelik talebin daha yavaş iyileşmesi nedeniyle 2021 başında öngördüğümüz kapasite kullanımı ve üretim rakamlarımızda değişiklik yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957368
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -26,59
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.410
18:058,6654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0668
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
18:0510,1764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0827
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
18:05487,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 9,67
|Açılış
|: 487,23
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
488,00
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|5,06
|3.150.128
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.568.316
|% 9,99
|
|VKING
|6,29
|13.347.972
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|254.220.363
|% 9,93
|
|KARYE
|13,06
|93.596.680
|% 9,93
|
|EDATA
|15,75
|32.269.475
|% -10,00
|
|KTSKR
|38,58
|106.784.062
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.721.912
|% -9,98
|
|ALMAD
|1,54
|1.457.933
|% -9,94
|
|IDGYO
|3,63
|402.552
|% -9,93
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% -1,62
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EREGL
|19,07
|1.242.006.796
|% -3,25
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|GENIL
|15,25
|1.089.366.074
|% -3,05
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% -1,62
|
|YKBNK
|2,42
|484.477.439
|% -2,81
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,83
|265.057.395
|% -1,08
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6589
|8,6654
|% 0,78
|
|Euro
|10,1677
|10,1764
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,9767
|12,0367
|% 1,06
|
|Frank
|9,3621
|9,4185
|% 1,00
|
|Riyal
|2,3029
|2,3145
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|19,65
|
|Altın Gr.
|487
|487
|9,67
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,10
|
|B. Petrol
|69,93
|69,93
|-0,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
-
17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
-
17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem