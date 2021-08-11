***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkdeniz Kompleks Rafineri Marjı2021 yılında Akdeniz Rafineri Marjı beklentisi 0,0 – 0,5 $/v. (değişiklik yok)Tüpraş Net Rafineri MarjıTüpraş Net Rafineri Marjı beklentisi 2,5 – 3,5 $/v. (değişiklik yok)Operasyonel HedeflerKapasite kullanım: %85-90 olarak revize edilmiştir. (önceki: %90-%95)Üretim: ~25-26 milyon ton olarak revize edilmiştir. (önceki: 26-27 milyon ton)Toplam satış: ~26-27 milyon ton (değişiklik yok)YatırımlarToplam yatırımlar beklentisi ~200 Milyon $. (değişiklik yok)Normalleşme döneminde bazı ürünlere yönelik talebin daha yavaş iyileşmesi nedeniyle 2021 başında öngördüğümüz kapasite kullanımı ve üretim rakamlarımızda değişiklik yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957368BIST