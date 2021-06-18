***TURSG* *VKGYO*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG******VKGYO*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka açık iştiraklerimizden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 500.000.000.-TL çıkarılmış sermayesinin 500.000.000.-TL (%100,00) bedelli artırılarak 1.000.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin kararı KAP'ta açıklanmıştır.Bu kapsamda Şirketimiz 17.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 500.000.000 TL tutarındaki nakdi sermaye artışına katılımı, rüçhan hakkı kullanıma ilişkin olarak Şirketimiz payına düşen 4.352.752 TL'nin ödenmesi ve artırım ile ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943183BIST