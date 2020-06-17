***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Esas Sözleşme
17.06.2020 15:31
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizde değişiklikler yapılmış olup bu değişiklikler 09.06.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 11.06.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Bankamız Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 09/06/2020 11/06/2020 10095
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851574
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,30
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:056,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
18:057,6955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0165
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
18:05379,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,35
|Açılış
|: 379,95
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
381,10
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|9,68
|2.013.381
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|226.977.800
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.363.163
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.831
|% 9,95
|
|DAGHL
|9,17
|8.959.264
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.870.623
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.781.425
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.980.300
|% -9,80
|
|KSTUR
|42,00
|51.852
|% -8,50
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 4,43
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% -0,97
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% -1,03
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 5,47
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5676
|8,6106
|% -0,20
|
|Frank
|7,1743
|7,2175
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,69
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.491
|9,70
|
|Tam
|2.542
|2.555
|6,10
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|4,90
|
|Çeyrek
|621
|625
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,51
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|40,88
|40,88
|-0,08
|
Seans Raporu
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17:59SAMAT
Yüzde 6.57 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 750, 157 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KCHOL, ASELS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 83 kaybederek (% -0.12 ) 102, 972
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, EGCEY, EGCYO, EGCYH, UZERB, ARTI