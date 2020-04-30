***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 9.773 20.675.408 13.317.151 53.893.528 -29.884.347 104.392.366 104.392.366Transferler-29.884.347 29.884.347Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.249 -21.407.580 -3.006.018 -24.412.349 -24.412.349Dönem Karı (Zararı)-3.006.018 -3.006.018 -3.006.018Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.249 -21.407.580 -21.406.331 -21.406.331Dönem Sonu Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 11.022 -732.172 13.317.151 24.009.181 -3.006.018 79.980.017 79.980.017Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 12.794 115.387.732 13.317.151 24.009.181 -8.523.181 190.584.530 190.584.530Transferler-8.523.181 8.523.181Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.851 7.784.574 -3.964.802 3.797.921 3.797.921Dönem Karı (Zararı)-3.964.802 -3.964.802 -3.964.802Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-21.851 7.784.574 7.762.723 7.762.723Dönem Sonu Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 -9.057 123.172.306 13.317.151 15.486.000 -3.964.802 194.382.451 194.382.451Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.241.115 -4.003.344Dönem Karı (Zararı)-3.964.802 -3.006.018Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.989.933 7.924.239Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 558 634Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler94.854 209.630Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler94.854 209.630Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.138.944 4.669.833Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -113.999 -20.569Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 6.252.943 4.690.402Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.505.577 2.794.142Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4 250.000 250.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.266.246 -8.921.565Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.823.059 -1.634.823İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.694.080 -1.745.410İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-128.979 110.587Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-310.053 -18.919.145İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-117.528 -18.907.151İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-192.525 -11.994Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.590.099 11.931.667İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-8.590.099 11.931.667Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-11.041Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler468.006 -299.264İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)481.187 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-13.181 -299.264Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.241.115 -4.003.344YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.224.349 341.066Verilen Nakit Avans ve Borçlar1.110.350 320.497İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar1.110.350 320.497Alınan Faiz113.999 20.569FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.117.433 4.002.945İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış9.435.143 8.359.691Ödenen Faiz-5.317.710 -4.356.746YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)100.667 340.667Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9.734 5.434NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)110.401 346.101DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 212.798 109.831DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 323.199 455.932Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 323.199 212.798Finansal Yatırımlar34.480 61.752Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4,22 34.480 61.752Ticari Alacaklar30.527.868 21.937.769İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 30.527.868 21.937.769Diğer Alacaklar9.213.595 8.903.542İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,21 282.408 164.880İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 8.931.187 8.738.662Peşin Ödenmiş Giderler35.111 96.981İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 35.111 96.981Diğer Dönen Varlıklar2.821 12.956İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 2.821 12.956ARA TOPLAM40.137.074 31.225.798Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar135.940 136.520TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR40.273.014 31.362.318DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar231.292.738 223.081.162Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 231.292.738 223.081.162Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 92.226.667 92.476.667Maddi Duran Varlıklar9.459 4.168Mobilya ve Demirbaşlar8 9.459 4.168Ertelenmiş Vergi Varlığı10 8.289.957 7.604.956TOPLAM DURAN VARLIKLAR331.818.821 323.166.953TOPLAM VARLIKLAR372.091.835 354.529.271KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4.758.890 2.935.831İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,21 4.602.475 2.908.395İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 156.415 27.436Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 96.139 65.031Diğer Borçlar1.974.114 2.442.120İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,21 1.321.749 1.802.936İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 652.365 639.184Kısa Vadeli Karşılıklar184.624 151.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 64.037 57.489Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 120.587 94.072Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler707.014 348.564İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 707.014 348.564ARA TOPLAM7.720.781 5.943.107TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.720.781 5.943.107UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar169.893.457 157.942.089İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 169.893.457 157.942.089Uzun Vadeli Karşılıklar95.146 59.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 95.146 59.545TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER169.988.603 158.001.634TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER177.709.384 163.944.741ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar194.382.451 190.584.530Ödenmiş Sermaye14 46.846.881 46.846.881Geri Alınmış Paylar (-)14 -466.028 -466.028Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.057 12.794Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.057 12.794Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.057 12.794Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)123.172.306 115.387.732Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)123.172.306 115.387.732Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)123.172.306 115.387.732Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 13.317.151 13.317.151Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.486.000 24.009.181Net Dönem Karı veya Zararı-3.964.802 -8.523.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR194.382.451 190.584.530TOPLAM KAYNAKLAR372.091.835 354.529.271Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 5.887.168 5.114.992Satışların Maliyeti17 -1.835.398 -1.536.965TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.051.770 3.578.027BRÜT KAR (ZARAR)4.051.770 3.578.027Genel Yönetim Giderleri16 -458.040 -509.296Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 726.729 475.715Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -449.244 -307.862ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.871.215 3.236.584Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 1.719.364 26.002Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -160 -1FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.590.419 3.262.585Finansman Gelirleri19 2.766.385 2.512.672Finansman Giderleri19 -13.428.146 -9.563.557SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.071.342 -3.788.300Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.106.540 782.282Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 1.106.540 782.282SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.964.802 -3.006.018DÖNEM KARI (ZARARI)-3.964.802 -3.006.018Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.964.802 -3.006.018Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kayıp 0,08000000 0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-21.851 1.249Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.851 1.249Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.784.574 -21.407.580Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7.784.574 -21.407.580Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)4 7.784.574 -21.407.580DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.762.723 -21.406.331TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.797.921 -24.412.349Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.797.921 -24.412.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841978BIST