***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler46.846.881 -466.028 12.794 115.387.732 13.317.151 24.009.181 -8.523.181 190.584.530 0 190.584.530Transferler-8.523.181 8.523.181 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.018 83.035.461 -14.972.702 68.040.741 0 68.040.741Dönem Karı (Zararı)-14.972.702 -14.972.702 0 -14.972.702Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.018 83.035.461 83.013.443 0 83.013.443Dönem Sonu Bakiyeler46.846.881 -466.028 -9.224 198.423.193 13.317.151 15.486.000 -14.972.702 258.625.271 0 258.625.271Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler46.846.881 -466.028 -9.797 310.334.857 13.317.151 15.486.000 26.960.371 412.469.434 0 412.469.434Transferler26.960.371 -26.960.371 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.530 -218.485.810 85.097.604 -133.376.675 0 -133.376.675Dönem Karı (Zararı)85.097.604 85.097.604 0 85.097.604Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.531 -218.485.810 -218.474.279 0 -218.474.279Dönem Sonu Bakiyeler46.846.881 -466.028 1.734 91.849.047 13.317.151 42.446.371 85.097.604 279.092.759 0 279.092.759Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI518.771 11.835.376Dönem Karı (Zararı)85.097.604 -14.972.702Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)85.097.604 -14.972.702Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-76.164.372 37.381.762Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 85.770 396.175Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler111.250 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 61.501Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 49.749Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.569.285 12.629.345Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -263.370 -228.023Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 8.832.655 12.857.368Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18-19-20 11.603.140 23.855.126Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35.695.292 500.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 35.695.292 500.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -8.270.323 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-123.963.281 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -123.963.281 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.407.609 -10.490.554Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.291.411 -6.225.017İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.291.411 -6.225.017Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.951 -103.192İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)93.201 -235.056İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-118.152 131.864Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.059.202 -2.197.566İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.478.750 -1.655.311İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)580.452 -542.255Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.350 -1.964.779İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -1.943.141İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)31.350 -21.638İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-181.799 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-181.799 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları525.623 11.918.506Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-163.915.000 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri163.890.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18.148 -83.130YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.164.826 -1.143.671Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.211 -5.849Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.211 -5.849Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.916.667Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -1.365.845İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.365.845Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz263.370 228.023FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.274.221 -10.764.470Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış499.208 0Ödenen Faiz-6.773.429 -10.764.470YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)409.376 -72.765Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi15.604NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)409.376 -57.161DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ145.211 212.798DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ554.587 155.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 554.587 145.211Finansal Yatırımlar65.116 95.871Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar65.116 95.871Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4-21 65.116 95.871Ticari Alacaklar28.277.411 11.562.111İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 28.277.411 11.562.111Diğer Alacaklar9.015.157 8.990.206İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-21 376.200 469.401İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 8.638.957 8.520.805Peşin Ödenmiş Giderler499.197 156.325İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 499.197 156.325Diğer Dönen Varlıklar2.285 83.949İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 2.285 83.949ARA TOPLAM38.413.753 21.033.673Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar79.009 134.198TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.492.762 21.167.871DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar312.198.795 450.268.112Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 183.948.331 450.268.112Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar128.250.464 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar128.250.464 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 103.640.000 109.556.667Maddi Duran Varlıklar23.992 13.276Mobilya ve Demirbaşlar8 23.992 13.276Maddi Olmayan Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR415.862.787 559.838.055TOPLAM VARLIKLAR454.355.549 581.005.926KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7.430.637 371.435İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,21 6.492.868 14.118İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 937.769 357.317Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 301.471 270.121Kısa Vadeli Karşılıklar276.919 186.280Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 140.272 99.382Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 136.647 86.898Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.294.926 1.270.706İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.294.926 1.270.706ARA TOPLAM9.380.364 2.156.805TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.380.364 2.156.805UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar160.371.031 144.699.798İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 160.371.031 144.699.798Uzun Vadeli Karşılıklar134.185 127.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 134.185 127.987Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 5.377.210 21.551.902TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER165.882.426 166.379.687TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER175.262.790 168.536.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar279.092.759 412.469.434Ödenmiş Sermaye14 46.846.881 46.846.881Geri Alınmış Paylar (-)14 -466.028 -466.028Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.733 -9.797Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.733 -9.797Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)91.849.047 310.334.857Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)91.849.047 310.334.857Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)91.849.047 310.334.857Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.317.151 13.317.151Yasal Yedekler14 6.758.642 6.758.642Diğer Kısıtlanmış Yedekler14 6.558.509 6.558.509Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları42.446.371 15.486.000Net Dönem Karı veya Zararı85.097.604 26.960.370TOPLAM ÖZKAYNAKLAR279.092.759 412.469.434TOPLAM KAYNAKLAR454.355.549 581.005.926Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 13.211.563 2.483.361 6.901.895 -3.403.807Satışların Maliyeti17 -3.635.855 -3.738.093 -1.823.639 -1.902.695TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.575.708 -1.254.732 5.078.256 -5.306.502BRÜT KAR (ZARAR)9.575.708 -1.254.732 5.078.256 -5.306.502Genel Yönetim Giderleri16 -1.773.409 -1.048.104 -902.192 -590.064Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 126.559.442 2.701.493 125.252.479 1.974.764Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -37.095.897 -2.371.120 -36.764.132 -1.921.876ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)97.265.844 -1.972.463 92.664.411 -5.843.678Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 3.519.468 3.204.197 697.560 1.484.833Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -61.282 -460.447 -60.713 -460.287FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)100.724.030 771.287 93.301.258 -4.819.132Finansman Gelirleri19 1.855.707 6.558.507 375.012 3.792.122Finansman Giderleri19 -25.752.456 -26.558.038 -7.210.758 -13.129.892SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)76.827.281 -19.228.244 86.465.512 -14.156.902Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.270.323 4.255.542 6.336.788 3.149.002Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.270.323 4.255.542 6.336.788 3.149.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)85.097.604 -14.972.702 92.802.300 -11.007.900DÖNEM KARI (ZARARI)85.097.604 -14.972.702 92.802.300 -11.007.900Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları85.097.604 -14.972.702 92.802.300 -11.007.900Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.530 -22.018 5.834 -167Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.530 -22.018 5.834 -167Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-218.485.810 83.035.461 -151.512.659 75.250.887Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-218.485.810 83.035.461 -151.512.659 75.250.887Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)4 -218.485.810 83.035.461 -151.512.659 75.250.887DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-218.474.280 83.013.443 -151.506.825 75.250.720TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-133.376.676 68.040.741 -58.704.525 64.242.820Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-133.376.676 68.040.741 -58.704.525 64.242.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956543BIST