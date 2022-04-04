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***UGH* *GZNMI* *UNP* *UGL*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

04.04.2022 14:54
***UGH* *GZNMI* *UNP* *UGL*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***UGH******GZNMI******UNP******UGL*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [GZNMI]
İlgili Fonlar [UGL, UGH]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır. 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015400


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BIST En Aktif Hisseler15:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 78,10 6.705.341 % 10,00  
IPEKE 18,95 135.265.986 % 9,98  
ULUSE 137,00 1.650.576 % 9,95  
DAPGM 22,56 183.093.706 % 9,94  
LIDER 20,50 3.485.144 % 9,92  
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15:18 Alış Satış %  
Dolar 14,6899 14,6954 % 0,08  
Euro 16,1744 16,1836 % -0,21  
Sterlin 19,2333 19,3297 % 0,19  
Frank 15,7937 15,8889 % -0,06  
Riyal 3,9075 3,9271 % 0,13  
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15:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 6,81  
Altın Gr. 914 914 4,53  
Cumhuriyet 6.051 6.143 30,00  
Tam 6.029 6.179 34,95  
Yarım 2.914 2.989 16,91  
Çeyrek 1.462 1.495 8,46  
Gümüş.Ons 24,72 24,75 0,10  
Gümüş Gr. 11,71 11,73 0,09  
B. Petrol 106 106 1,33  
Seans Raporu 15:18
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