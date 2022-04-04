***UGH* *GZNMI* *UNP* *UGL*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.04.2022 14:54
***UGH******GZNMI******UNP******UGL*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
İlgili Fonlar [UGL, UGH]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015400
BIST
15:182.284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 32,53
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.290
En Düşük
2.264
15:1814,6954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0119
|Açılış
|: 14,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
15:1816,1836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0343
|Açılış
|: 16,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1730
15:18912,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,24
|Açılış
|: 912,51
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler15:18
|ARMDA
|78,10
|6.705.341
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|135.265.986
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.650.576
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|183.093.706
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|3.485.144
|% 9,92
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,63
|1.388.418.003
|% -5,70
|
|PAPIL
|19,76
|18.997.859
|% -4,73
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|SNKRN
|29,00
|146.277
|% -3,33
|
|GARAN
|12,51
|2.148.840.104
|% 0,48
|
|SISE
|16,26
|2.007.192.499
|% 5,79
|
|ASELS
|25,32
|1.876.698.823
|% 2,18
|
|THYAO
|32,98
|1.749.563.857
|% 0,61
|
|AKBNK
|7,50
|1.724.006.980
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,47
|1.321.382.437
|% 3,35
|
|KARSN
|5,63
|1.388.418.003
|% -5,70
|
|AKBNK
|7,50
|1.724.006.980
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,14
|727.345.206
|% 0,73
|
|GARAN
|12,51
|2.148.840.104
|% 0,48
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6899
|14,6954
|% 0,08
|
|Euro
|16,1744
|16,1836
|% -0,21
|
|Sterlin
|19,2333
|19,3297
|% 0,19
|
|Frank
|15,7937
|15,8889
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9075
|3,9271
|% 0,13
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,81
|
|Altın Gr.
|914
|914
|4,53
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|30,00
|
|Tam
|6.029
|6.179
|34,95
|
|Yarım
|2.914
|2.989
|16,91
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|8,46
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,33
|