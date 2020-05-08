***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşDenge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiUlaşlar Tur.Yat. ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş.'ne ait Antalya İli, Alanya İlçesi, Okurcalar Mahallesinde konumlu 115 Ada 3 Parselde yer alan otel binası ve arsasının değerleme raporu 2.böüm hkRapor Tarihi07.05.2020AçıklamalarŞirketimiz aktifine kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi, Okurcalar mahallesi, 115 ada 3 parsel numarasında kayıtlı otel binası ve arsasının değerlemesi Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş.tarafından yapılmış olup, 07.05.2020 tarih,002 numaralı değerleme raporu 2.bölümü ektedir. Söz konusu gayrimenkul finansal tablolarımızda gerçeğe uygun değeri ile raporlanmakta ve yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle değerleme raporu sonucunda ortaya çıkan değer artışı finansal tablolarımıza da yansıtılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843641BIST