***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu
08.05.2020 15:12
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ulaşlar Tur.Yat. ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş.'ne ait Antalya İli, Alanya İlçesi, Okurcalar Mahallesinde konumlu 115 Ada 3 Parselde yer alan otel binası ve arsasının değerleme raporu 2.böüm hk
Rapor Tarihi
07.05.2020
Açıklamalar
Şirketimiz aktifine kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi, Okurcalar mahallesi, 115 ada 3 parsel numarasında kayıtlı otel binası ve arsasının değerlemesi Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş.tarafından yapılmış olup, 07.05.2020 tarih,002 numaralı değerleme raporu 2.bölümü ektedir. Söz konusu gayrimenkul finansal tablolarımızda gerçeğe uygun değeri ile raporlanmakta ve yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle değerleme raporu sonucunda ortaya çıkan değer artışı finansal tablolarımıza da yansıtılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843641
BIST
14:5998.629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 229,74
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
14:597,1241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0313
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
14:597,7348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0452
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
14:59392,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,23
|Açılış
|: 392,62
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.416.018
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.486.557
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.946.971
|% 9,99
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|SEYKM
|12,94
|39.907.817
|% -9,07
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|NIBAS
|8,50
|1.005.668
|% -5,56
|
|KRDMD
|2,56
|902.431.278
|% -1,54
|
|GARAN
|8,02
|527.896.887
|% 0,00
|
|HALKB
|5,44
|461.793.712
|% 4,82
|
|AFYON
|2,88
|426.164.513
|% 3,60
|
|VAKBN
|4,63
|391.881.077
|% 2,89
|
|KRDMD
|2,56
|902.431.278
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,13
|342.277.475
|% 0,00
|
|AFYON
|2,88
|426.164.513
|% 3,60
|
|HALKB
|5,44
|461.793.712
|% 4,82
|
|VAKBN
|4,63
|391.881.077
|% 2,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7730
|8,8170
|% 0,01
|
|Frank
|7,2874
|7,3313
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8866
|1,8961
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|3,65
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.569
|0,50
|
|Tam
|2.590
|2.636
|0,50
|
|Yarım
|1.264
|1.289
|0,20
|
|Çeyrek
|630
|645
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,76
|29,76
|0,30
|