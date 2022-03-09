***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.03.2022 10:51
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Açıklamalar
Şirketimizin 08.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin seçimleri yapılmıştır. 09.03.2022 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu komitelerine atamalar yapılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği , Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5. maddesine göre Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yadigar, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Yeşilyurt Denetimden sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Yeşilyurt, Denetimden sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yadigar Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Yeşilyurt, Riskin erken saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yadigar atanmışlardır.
Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Füsun Kalıpçılar'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008642
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