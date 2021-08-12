***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 422.738 647.779 -26.435 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 996.503 4.411.329 522.903 4.934.232Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler996.503 -996.503 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)151.028 -2.316 9.303 -4.504 406.151 559.662 134.888 694.550Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 573.766 647.779 -28.751 817.879 -47.703 -809 131.587 2.506.455 406.151 4.970.991 657.791 5.628.782Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 459.069 812.025 -35.463 22.444 -1.400 131.587 3.324.334 1.016.415 5.693.648 779.913 6.473.561Transferler-5.232 25.950 995.697 -1.016.415 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.413 131.279 524 685.878 815.268 163.939 979.207Kar Payları-276.600 -276.600 -72.692 -349.292Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 459.069 806.793 -37.876 153.723 -876 157.537 4.043.431 685.878 6.232.316 871.160 7.103.476Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI502.746 117.066Dönem Karı (Zararı)773.720 495.331Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)773.720 495.331Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler289.688 511.826Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12, 14 101.183 89.785Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-262.910 143.135Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -614 490Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -263.689 137.078Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.393 5.567Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler198.492 170.527Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler90.105 61.078Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.540 129Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler106.847 109.320Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler18 -45 -64Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler179.301 124.586Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -167.486 -61.565Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 346.855 185.961Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 190Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-68 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 268.134 116.170Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.372 -1.137Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.372 -1.137Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler18, 19, 20 -186.548 -125.201Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler18 -6.547 -5.975İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-272.531 -709.905Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-333.312 -161.900İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-155.893 -189.951İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-177.419 28.051Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler56.292 -35.315Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.444 -189.483Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler134.669 -312.926İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)216.866 -208.736İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-82.197 -104.190Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-102.736 -10.281Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları790.877 297.252Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-84.766 -58.056Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-67 -196Vergi İadeleri (Ödemeleri)-204.437 -122.077Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 1.139 143YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-688.713 112.312Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.199.589 -105.796Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.454 2.637Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.454 2.637Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-84.479 -52.023Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-84.363 -49.924Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -116 -2.099Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.145 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-103.529 -3.889İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-93.627 -129Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-9.902 -3.760Alınan Temettüler45 64Alınan Faiz167.486 61.565Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)501.754 209.754FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-876.217 699.023Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.279 3.123.611Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-174.017 -2.733.053İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 1.410İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-133 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 500.271Ödenen Temettüler-349.292 0Ödenen Faiz-341.606 -175.205Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-13.448 -18.011YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.062.184 928.401NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.062.184 928.401DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.824.320 2.027.599DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.762.136 2.956.000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.762.136 3.824.320Finansal Yatırımlar6.005.890 3.639.474Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 6.005.890 3.639.474Ticari Alacaklar3.284.920 2.879.687İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 23 2.187.520 2.031.627İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.097.400 848.060Diğer Alacaklar2.137.532 1.755.896İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8, 23 2.099.939 1.706.078İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 37.593 49.818Stoklar10 961.339 871.480Peşin Ödenmiş Giderler152.524 197.681İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler23 60.053 134.308İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler92.471 63.373Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.693 8.356Diğer Dönen Varlıklar99.201 85.991ARA TOPLAM15.405.235 13.262.885TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.405.235 13.262.885DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar978.106 978.106Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 978.106 978.106Diğer Alacaklar0 369İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 369Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 0 26.145Maddi Duran Varlıklar12 2.791.451 2.687.913Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.027.981 859.404Şerefiye13 598.840 496.196Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 429.141 363.208Peşin Ödenmiş Giderler58.341 48.439İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler58.341 48.439Ertelenmiş Vergi Varlığı21 34.417 29.243TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.890.296 4.629.619TOPLAM VARLIKLAR20.295.531 17.892.504KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.319 11.408Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 892.761 768.723Ticari Borçlar1.416.899 1.202.259İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 23 591.410 374.544İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 825.489 827.715Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar66.386 49.874Diğer Borçlar7.804 3.752İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8, 23 0 133İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.804 3.619Türev Araçlar1.353 1.892Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar9 1.353 1.892Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26.251 40.556Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 154.150 84.647Kısa Vadeli Karşılıklar284.437 243.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar73.201 78.290Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar211.236 165.658Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler46.579 46.817ARA TOPLAM2.897.939 2.453.876TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.897.939 2.453.876UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 9.910.917 8.607.951Uzun Vadeli Karşılıklar243.918 211.021Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar243.918 211.021Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 139.281 146.095TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.294.116 8.965.067TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.192.055 11.418.943ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.232.316 5.693.648Ödenmiş Sermaye342.000 342.000Sermaye Düzeltme Farkları108.056 108.056Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-485.419 -485.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.227.986 1.235.631Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)459.069 459.069Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)768.917 776.562Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)806.793 812.025Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.876 -35.463Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)152.847 21.044Yabancı Para Çevrim Farkları153.723 22.444Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-876 -1.400Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-876 -1.400Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler157.537 131.587Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.043.431 3.324.334Net Dönem Karı veya Zararı685.878 1.016.415Kontrol Gücü Olmayan Paylar871.160 779.913TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.103.476 6.473.561TOPLAM KAYNAKLAR20.295.531 17.892.504Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 5.232.094 4.520.767 2.542.416 2.144.641Satışların Maliyeti16 -3.840.794 -3.217.351 -1.924.697 -1.557.506TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.391.300 1.303.416 617.719 587.135BRÜT KAR (ZARAR)1.391.300 1.303.416 617.719 587.135Genel Yönetim Giderleri17 -157.568 -127.624 -80.799 -63.808Pazarlama Giderleri17 -507.165 -459.455 -227.249 -183.824Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -18.610 -11.176 -9.745 -5.494Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler146.453 97.242 44.229 42.459Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-91.388 -61.805 -46.506 -33.077ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)763.022 740.598 297.649 343.391Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 2.230.976 1.044.715 782.121 319.477Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -235 -243.204 -26 429.124FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.993.763 1.542.109 1.079.744 1.091.992Finansman Gelirleri19 2.444 189.838 733 182.141Finansman Giderleri20 -1.954.353 -1.120.446 -703.441 -592.053SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.041.854 611.501 377.036 682.080Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-268.134 -116.170 -144.440 -142.606Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -280.603 -201.400 -147.481 -134.062Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 12.469 85.230 3.041 -8.544SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)773.720 495.331 232.596 539.474DÖNEM KARI (ZARARI)773.720 495.331 232.596 539.474Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar87.842 89.180 26.012 35.031Ana Ortaklık Payları685.878 406.151 206.584 504.443Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç 22 2,01000000 1,19000000 0,60000000 1,47000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.682 148.649 -138 152.165Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 162.016 0 162.016Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.353 -2.974 -173 1.421Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler671 -10.393 35 -11.272Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 -10.988 0 -10.988Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi671 595 35 -284Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar208.169 50.570 54.929 7.029Yabancı Para Çevrim Farkları207.646 55.074 54.718 13.983Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)207.646 55.074 54.718 13.983Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)581 -5.774 191 -8.915Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)581 -5.774 191 -8.915Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-58 1.270 20 1.961Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-58 1.270 20 1.961DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)205.487 199.219 54.791 159.194TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)979.207 694.550 287.387 698.668Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar163.939 134.888 45.091 48.628Ana Ortaklık Payları815.268 559.662 242.296 650.040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957698BIST