***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2021 18:13
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 422.738 647.779 -26.435 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 996.503 4.411.329 522.903 4.934.232
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
996.503 -996.503 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
151.028 -2.316 9.303 -4.504 406.151 559.662 134.888 694.550
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 573.766 647.779 -28.751 817.879 -47.703 -809 131.587 2.506.455 406.151 4.970.991 657.791 5.628.782
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 459.069 812.025 -35.463 22.444 -1.400 131.587 3.324.334 1.016.415 5.693.648 779.913 6.473.561
Transferler
-5.232 25.950 995.697 -1.016.415 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.413 131.279 524 685.878 815.268 163.939 979.207
Kar Payları
-276.600 -276.600 -72.692 -349.292
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 459.069 806.793 -37.876 153.723 -876 157.537 4.043.431 685.878 6.232.316 871.160 7.103.476
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
502.746 117.066
Dönem Karı (Zararı)
773.720 495.331
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
773.720 495.331
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
289.688 511.826
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 14 101.183 89.785
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-262.910 143.135
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -614 490
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -263.689 137.078
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.393 5.567
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
198.492 170.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
90.105 61.078
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.540 129
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
106.847 109.320
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -45 -64
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
179.301 124.586
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -167.486 -61.565
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 346.855 185.961
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 190
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-68 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 268.134 116.170
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.372 -1.137
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.372 -1.137
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
18, 19, 20 -186.548 -125.201
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -6.547 -5.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-272.531 -709.905
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-333.312 -161.900
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-155.893 -189.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-177.419 28.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
56.292 -35.315
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.444 -189.483
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
134.669 -312.926
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
216.866 -208.736
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-82.197 -104.190
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.736 -10.281
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
790.877 297.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-84.766 -58.056
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-67 -196
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-204.437 -122.077
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 1.139 143
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-688.713 112.312
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.199.589 -105.796
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.454 2.637
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.454 2.637
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-84.479 -52.023
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-84.363 -49.924
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -116 -2.099
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.145 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-103.529 -3.889
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-93.627 -129
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-9.902 -3.760
Alınan Temettüler
45 64
Alınan Faiz
167.486 61.565
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
501.754 209.754
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-876.217 699.023
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.279 3.123.611
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-174.017 -2.733.053
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 1.410
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-133 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 500.271
Ödenen Temettüler
-349.292 0
Ödenen Faiz
-341.606 -175.205
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.448 -18.011
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.062.184 928.401
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.062.184 928.401
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.824.320 2.027.599
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.762.136 2.956.000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.762.136 3.824.320
Finansal Yatırımlar
6.005.890 3.639.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 6.005.890 3.639.474
Ticari Alacaklar
3.284.920 2.879.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 23 2.187.520 2.031.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.097.400 848.060
Diğer Alacaklar
2.137.532 1.755.896
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 23 2.099.939 1.706.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 37.593 49.818
Stoklar
10 961.339 871.480
Peşin Ödenmiş Giderler
152.524 197.681
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23 60.053 134.308
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
92.471 63.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.693 8.356
Diğer Dönen Varlıklar
99.201 85.991
ARA TOPLAM
15.405.235 13.262.885
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.405.235 13.262.885
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
978.106 978.106
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 978.106 978.106
Diğer Alacaklar
0 369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 369
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 0 26.145
Maddi Duran Varlıklar
12 2.791.451 2.687.913
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.027.981 859.404
Şerefiye
13 598.840 496.196
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 429.141 363.208
Peşin Ödenmiş Giderler
58.341 48.439
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
58.341 48.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 34.417 29.243
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.890.296 4.629.619
TOPLAM VARLIKLAR
20.295.531 17.892.504
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.319 11.408
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 892.761 768.723
Ticari Borçlar
1.416.899 1.202.259
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 23 591.410 374.544
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 825.489 827.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
66.386 49.874
Diğer Borçlar
7.804 3.752
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 23 0 133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.804 3.619
Türev Araçlar
1.353 1.892
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9 1.353 1.892
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.251 40.556
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 154.150 84.647
Kısa Vadeli Karşılıklar
284.437 243.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
73.201 78.290
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
211.236 165.658
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
46.579 46.817
ARA TOPLAM
2.897.939 2.453.876
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.897.939 2.453.876
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 9.910.917 8.607.951
Uzun Vadeli Karşılıklar
243.918 211.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
243.918 211.021
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 139.281 146.095
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.294.116 8.965.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.192.055 11.418.943
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.232.316 5.693.648
Ödenmiş Sermaye
342.000 342.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056 108.056
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-485.419 -485.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.227.986 1.235.631
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
459.069 459.069
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
768.917 776.562
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
806.793 812.025
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.876 -35.463
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
152.847 21.044
Yabancı Para Çevrim Farkları
153.723 22.444
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-876 -1.400
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-876 -1.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
157.537 131.587
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.043.431 3.324.334
Net Dönem Karı veya Zararı
685.878 1.016.415
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
871.160 779.913
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.103.476 6.473.561
TOPLAM KAYNAKLAR
20.295.531 17.892.504
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 5.232.094 4.520.767 2.542.416 2.144.641
Satışların Maliyeti
16 -3.840.794 -3.217.351 -1.924.697 -1.557.506
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.391.300 1.303.416 617.719 587.135
BRÜT KAR (ZARAR)
1.391.300 1.303.416 617.719 587.135
Genel Yönetim Giderleri
17 -157.568 -127.624 -80.799 -63.808
Pazarlama Giderleri
17 -507.165 -459.455 -227.249 -183.824
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -18.610 -11.176 -9.745 -5.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
146.453 97.242 44.229 42.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-91.388 -61.805 -46.506 -33.077
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
763.022 740.598 297.649 343.391
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 2.230.976 1.044.715 782.121 319.477
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -235 -243.204 -26 429.124
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.993.763 1.542.109 1.079.744 1.091.992
Finansman Gelirleri
19 2.444 189.838 733 182.141
Finansman Giderleri
20 -1.954.353 -1.120.446 -703.441 -592.053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.041.854 611.501 377.036 682.080
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-268.134 -116.170 -144.440 -142.606
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -280.603 -201.400 -147.481 -134.062
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 12.469 85.230 3.041 -8.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
773.720 495.331 232.596 539.474
DÖNEM KARI (ZARARI)
773.720 495.331 232.596 539.474
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
87.842 89.180 26.012 35.031
Ana Ortaklık Payları
685.878 406.151 206.584 504.443
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına kazanç 22 2,01000000 1,19000000 0,60000000 1,47000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.682 148.649 -138 152.165
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 162.016 0 162.016
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.353 -2.974 -173 1.421
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
671 -10.393 35 -11.272
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 -10.988 0 -10.988
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
671 595 35 -284
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
208.169 50.570 54.929 7.029
Yabancı Para Çevrim Farkları
207.646 55.074 54.718 13.983
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
207.646 55.074 54.718 13.983
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
581 -5.774 191 -8.915
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
581 -5.774 191 -8.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-58 1.270 20 1.961
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-58 1.270 20 1.961
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
205.487 199.219 54.791 159.194
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
979.207 694.550 287.387 698.668
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
163.939 134.888 45.091 48.628
Ana Ortaklık Payları
815.268 559.662 242.296 650.040
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957698
BIST