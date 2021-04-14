***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
14.04.2021 09:00
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yatırımcı ilişkileri departmanına gelen soru ve bilgi talepleri nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği oluşmuştur. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş tarafından 13.04.2021 tarihinde şirketimiz hissedarı Sayın Nevin Ulusoy'un da isminin geçtiği KAP bildirimine ilişkin çeşitli basın ve yayın kuruluşlarında çıkmış olan "Şirket hissedarımız Sayın Nevin Ulusoy'a ait payların satıldığı ve/veya Sayın Nevin Ulusoy'un şirketimizde sahip olduğu payların toplam sermayemize oranında azalma olduğuna ilişkin" haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hissedarımız Sayın Nevin Ulusoy, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş'deki paylarında ortak pay satışı yapmamış olup, pay oranında bundan kaynaklanan oransal veya miktar bazında herhangi bir değişim söz konusu değildir. Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun söz konusu açıklamasında da "Çekince Bildirimi" bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927761
BIST
12:461.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,55
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
12:468,0337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
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|Açılış
|: 8,0350
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|Önceki Kapanış
|: 8,0900
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8,1021
En Düşük
8,0235
12:469,6401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
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|Açılış
|: 9,6200
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|Önceki Kapanış
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9,7160
En Düşük
9,6320
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|: 0,33%
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|Açılış
|: 451,82
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|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:46
|QUAGR
|26,48
|10.948.950
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.168.075
|% 9,93
|
|MTRKS
|59,00
|235.352.046
|% 8,26
|
|EMKEL
|2,24
|2.716.991
|% 7,69
|
|BNTAS
|6,67
|75.244.596
|% 7,41
|
|TUREX
|17,38
|489.993.608
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.358.160
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|10.198.228
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.426.123
|% -9,94
|
|GARAN
|7,40
|2.927.613.500
|% 5,87
|
|SASA
|47,52
|810.323.985
|% 2,11
|
|EREGL
|18,13
|715.008.823
|% 3,48
|
|KRDMD
|7,62
|544.122.319
|% 2,97
|
|YKBNK
|2,21
|515.451.594
|% 2,79
|
|GARAN
|7,40
|2.927.613.500
|% 5,87
|
|YKBNK
|2,21
|515.451.594
|% 2,79
|
|TSKB
|1,36
|120.507.381
|% 2,26
|
|ODAS
|3,67
|282.075.028
|% 0,55
|
|AKBNK
|5,13
|381.922.910
|% 3,85
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0238
|8,0337
|% -0,46
|
|Euro
|9,6343
|9,6401
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,0619
|11,1174
|% -0,14
|
|Frank
|8,6842
|8,7365
|% -0,22
|
|Riyal
|2,1376
|2,1483
|% -0,31
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,13
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.978
|3.053
|-6,87
|
|Yarım
|1.439
|1.477
|-3,32
|
|Çeyrek
|722
|738
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,30
|66,30
|-0,28
|