***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yatırımcı ilişkileri departmanına gelen soru ve bilgi talepleri nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği oluşmuştur. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş tarafından 13.04.2021 tarihinde şirketimiz hissedarı Sayın Nevin Ulusoy'un da isminin geçtiği KAP bildirimine ilişkin çeşitli basın ve yayın kuruluşlarında çıkmış olan "Şirket hissedarımız Sayın Nevin Ulusoy'a ait payların satıldığı ve/veya Sayın Nevin Ulusoy'un şirketimizde sahip olduğu payların toplam sermayemize oranında azalma olduğuna ilişkin" haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hissedarımız Sayın Nevin Ulusoy, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş'deki paylarında ortak pay satışı yapmamış olup, pay oranında bundan kaynaklanan oransal veya miktar bazında herhangi bir değişim söz konusu değildir. Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun söz konusu açıklamasında da "Çekince Bildirimi" bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927761BIST