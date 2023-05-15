***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-31.03.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteGAZİLER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni1. DÖNEM KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi15/05/2023AçıklamalarŞirketimizin 2023 1.Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ve ekinde Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan Gelir Tablosu 15.05.2023 tarihinde Gaziler Vergi Dairesine verilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151511BIST