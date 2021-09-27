***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
27.09.2021 14:53
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf
Birleşmiş Milletler World Food Programme (WFP)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
24/09/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
27/09/2021
İhale Sonucu
4.922.000 USD ( 43.510.480 Türk Lirası)
İhale Bedeli
4.922.000 USD ( 43.510.480 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1,07
Açıklamalar
Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 24.09.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 10.10.2021-30.10.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir .
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965327
BIST
16:461.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,69
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
16:468,8772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0599
|Açılış
|: 8,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
16:4610,3751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0565
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
16:46495,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,02
|Açılış
|: 495,17
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler16:44
|YEOTK
|88,55
|26.321.619
|% 10,00
|
|ERSU
|4,62
|31.270.444
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|4.018.121
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,32
|7.605.854
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.800.365
|% 9,98
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|31.239.221
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.443.628
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|KRGYO
|5,08
|32.054.315
|% -8,47
|
|THYAO
|13,87
|1.301.125.153
|% 2,51
|
|GARAN
|8,83
|930.408.760
|% -1,01
|
|TUPRS
|113,40
|763.882.602
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,33
|582.020.217
|% -1,27
|
|SISE
|8,03
|492.562.354
|% -1,59
|
|YKBNK
|2,33
|582.020.217
|% -1,27
|
|ODAS
|1,35
|155.376.761
|% 0,75
|
|GARAN
|8,83
|930.408.760
|% -1,01
|
|THYAO
|13,87
|1.301.125.153
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,78
|121.566.353
|% 0,00
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8771
|8,8793
|% 0,70
|
|Euro
|10,3749
|10,3814
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,9999
|12,0601
|% -0,34
|
|Frank
|9,5273
|9,5847
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3631
|2,3750
|% 0,84
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-14,97
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.333
|-17,00
|
|Tam
|3.273
|3.355
|-11,72
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|-5,67
|
|Çeyrek
|793
|812
|-2,83
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,41
|79,41
|0,69
|
Seans Raporu
16:44
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-
17:00AYEN
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 511, 095 adet işlem
-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 98 kaybederek (% -0.60 ) 1, 480
-
16:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, TUPRS
-
16:59XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 59 altında . İşlem hacmi 10, 146.00 milyon TL de
-
16:57VKFYO
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 075 adet işlem