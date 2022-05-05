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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

05.05.2022 10:47
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf
Birleşmiş Milletler World Food Programme(WFP)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
27/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
04/05/2022
İhale Sonucu
6.422.250 USD (94.663.965 Türk Lirası)
İhale Bedeli
6.422.250 USD (94.663.965 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
1,02
Açıklamalar

Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 27.04.2022 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15-30.05.2022 tarihleri arasında sevk edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026532


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Tam 6.043 6.197 20,11  
Yarım 2.921 2.998 9,73  
Çeyrek 1.465 1.499 4,86  
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