***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
05.05.2022 10:47
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf
Birleşmiş Milletler World Food Programme(WFP)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
27/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
04/05/2022
İhale Sonucu
6.422.250 USD (94.663.965 Türk Lirası)
İhale Bedeli
6.422.250 USD (94.663.965 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
1,02
Açıklamalar
Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 27.04.2022 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15-30.05.2022 tarihleri arasında sevk edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026532
BIST
13:542.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -10,07
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
13:5414,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0875
|Açılış
|: 14,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
13:5415,8371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1250
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
13:54904,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,11
|Açılış
|: 904,82
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler13:53
|ALKA
|35,02
|50.520.702
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.249.939
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.388.132
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|73.148.062
|% 9,92
|
|DENGE
|1,69
|8.731.655
|% 9,74
|
|PETUN
|24,26
|48.520.827
|% -8,73
|
|ODAS
|2,48
|393.626.194
|% -6,77
|
|TSPOR
|4,86
|114.919.509
|% -6,72
|
|DAGHL
|20,00
|2.465.480
|% -5,39
|
|UZERB
|35,82
|110.359
|% -5,09
|
|SISE
|19,56
|3.620.914.314
|% 3,99
|
|THYAO
|42,42
|1.872.672.896
|% -0,61
|
|KOZAL
|185,40
|1.023.653.525
|% 4,33
|
|TUPRS
|249,50
|913.226.218
|% 1,71
|
|KOZAA
|34,04
|748.122.650
|% 4,74
|
|SISE
|19,56
|3.620.914.314
|% 3,99
|
|ODAS
|2,48
|393.626.194
|% -6,77
|
|YKBNK
|4,85
|622.991.016
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,67
|268.097.800
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,69
|667.034.411
|% -1,03
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9430
|14,9488
|% 0,59
|
|Euro
|15,8235
|15,8340
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,4300
|18,5224
|% 0,70
|
|Frank
|15,1376
|15,2288
|% 0,77
|
|Riyal
|3,9713
|3,9913
|% 0,58
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|7,63
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,17
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.165
|11,00
|
|Tam
|6.043
|6.197
|20,11
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|9,73
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,44
|