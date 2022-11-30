***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
30.11.2022 19:35
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Buğday
İhaleyi Açan Taraf
TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
29/11/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
30/11/2022
İhale Sonucu
218.460.800 TL
İhale Bedeli
218.460.800 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1.59
Açıklamalar
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday ihalesine 29.11.2022 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 07.12.2022- 09.01.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083108
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,2302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0165
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,3726
En Düşük
19,1323
17:591.050,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,44
|Açılış
|: 1.050,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.057,23
En Düşük
1.046,24
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6303
|18,6320
|% -0,03
|
|Euro
|19,2117
|19,2326
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,1639
|22,2751
|% -0,15
|
|Frank
|19,5084
|19,6259
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9408
|4,9656
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|3,96
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|2,44
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.017
|7.089
|22,00
|
|Yarım
|3.403
|3.466
|11,00
|
|Çeyrek
|1.707
|1.732
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,95
|12,97
|0,23
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|2,31
|