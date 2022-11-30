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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

30.11.2022 19:35
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Buğday
İhaleyi Açan Taraf
TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
29/11/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
30/11/2022
İhale Sonucu
218.460.800 TL
İhale Bedeli
218.460.800 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1.59
Açıklamalar

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday ihalesine 29.11.2022 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 07.12.2022- 09.01.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083108


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MEGAP 7,81 79.046.993 % 10,00  
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