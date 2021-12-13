***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortaklarından Onur Erhan ULUSOY'a ait B grubu 1.000.000 adet pay 8,7625 TL/adet fiyat üzerinden ve C Grubu 10.454.667 adet pay 7,0100 TL/adet fiyat üzerinden Şirketimiz ortaklarından Eren Günhan ULUSOY tarafından 13.12.2021 tarihinde devralınmıştır. Söz konusu devir Yönetim Kurulu'muzca da uygun görülmüştür.Söz konusu işlem ile yönetim hakimiyetinde herhangi bir değişiklik oluşmadığından Sermaye Piyasası Kurulunun (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca herhangi bir pay alım zorunluluğu doğmamaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982982BIST