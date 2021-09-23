***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2021 17:31
***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UNLU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965016
BIST
17:181.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,42
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
17:188,7434
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0915
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
17:1810,2837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1693
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
17:18492,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,97
|Açılış
|: 492,90
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler17:18
|YEOTK
|66,55
|203.536.740
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.304.552
|% 9,98
|
|RALYH
|4,67
|59.467.255
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.347.209
|% 9,87
|
|NUGYO
|9,65
|69.265.466
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.479.576
|% -9,97
|
|KTSKR
|58,40
|20.926.222
|% -7,30
|
|AKYHO
|2,53
|123.764.338
|% -6,64
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,23
|2.892.424.995
|% -2,64
|
|EREGL
|16,89
|997.945.073
|% -0,06
|
|THYAO
|13,26
|966.562.779
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,39
|768.136.192
|% -2,05
|
|AKBNK
|5,30
|673.736.113
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,39
|768.136.192
|% -2,05
|
|GARAN
|9,23
|2.892.424.995
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,82
|521.963.295
|% 1,68
|
|AKBNK
|5,30
|673.736.113
|% -3,28
|
|ODAS
|1,39
|167.223.143
|% 2,96
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7391
|8,7434
|% 1,06
|
|Euro
|10,2792
|10,2837
|% 1,67
|
|Sterlin
|11,9776
|12,0377
|% 1,97
|
|Frank
|9,4342
|9,4911
|% 1,42
|
|Riyal
|2,3231
|2,3347
|% 1,01
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-14,88
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,05
|
|B. Petrol
|76,59
|76,59
|0,40
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, DOHOL, EKGYO
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 08 kaybederek (% -0.81 ) 1, 228
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, BAGFS, CRDFA, KIMMR, YEOTK, RALYH, OYLUM
-
17:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NUGYO, DESPC
-
17:31
UTPYA, GESAN, BIOEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında