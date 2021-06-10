***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2021 09:42
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ilişkin 3 aylık özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporu 09.06.2021 tarihinde kamuoyuna açıklanmış olup ilgili dökümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu şirketimizin internet sitesinde (www.unluco.com) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941633
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
0
En Düşük
0
18:058,5812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0087
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,5984
En Düşük
8,5724
18:0510,4645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0025
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,4487
18:05520,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,12
|Açılış
|: 520,53
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
519,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,88
|96.226.805
|% 0,00
|
|VESTL
|31,56
|103.170.499
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,16
|509.513
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,43
|36.983.051
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,88
|96.226.805
|% 0,00
|
|VESTL
|31,56
|103.170.499
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,16
|509.513
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,43
|36.983.051
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% 0,00
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5757
|8,5812
|% -0,10
|
|Euro
|10,4548
|10,4645
|% -0,02
|
|Sterlin
|12,0724
|12,1329
|% -0,13
|
|Frank
|9,5398
|9,5972
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2805
|2,2919
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-1,36
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,75
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,73
|71,73
|-0,49
|