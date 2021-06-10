***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ilişkin 3 aylık özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporu 09.06.2021 tarihinde kamuoyuna açıklanmış olup ilgili dökümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu şirketimizin internet sitesinde (www.unluco.com) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941633BIST