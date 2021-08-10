***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2021 21:10
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.08.2021 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda seçilen üyeler arasında
10.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev dağılımı sonucu
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na: Sn. Mahmut Levent Ünlü'nün
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne: Sn. Can Ünalan'ın
seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957106
BIST
18:051.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
18:058,6014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0369
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5609
18:0510,0924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0688
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
18:05478,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,01
|Açılış
|: 478,18
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|4,29
|286.633.548
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.941.708
|% 10,00
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.048.157
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,00
|1.731.097
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.656.701
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|55.435.534
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.984.118
|% -9,84
|
|ALMAD
|1,71
|921.500
|% -9,52
|
|BASCM
|10,87
|659.273
|% -9,04
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|EREGL
|19,71
|1.386.616.504
|% -3,95
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,49
|635.944.068
|% 2,05
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|EKGYO
|1,85
|247.797.256
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5988
|8,6014
|% -0,43
|
|Euro
|10,0868
|10,0924
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,8706
|11,9301
|% -0,41
|
|Frank
|9,2846
|9,3405
|% -0,59
|
|Riyal
|2,2871
|2,2986
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-0,05
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,39
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,83
|70,83
|1,79
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında