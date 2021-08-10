***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.08.2021 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda seçilen üyeler arasında10.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev dağılımı sonucuYönetim Kurulu Başkanlığı'na: Sn. Mahmut Levent Ünlü'nünYönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne: Sn. Can Ünalan'ınseçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957106BIST