***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜnlü Yatırım Holding A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938532BIST