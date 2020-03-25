***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.03.2020 14:45
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2) gereğince sunulumuş olan, 01.01.2019-31.12.2019 Dönemine ilişkin sorumluluk beyanıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832087
BIST
16:2689.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 267,34
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:266,4367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0145
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:266,9661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0361
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:26334,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,63
|Açılış
|: 334,61
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|73.435.372
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|48.872.558
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.030.852
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.705
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.490.740
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|14.307.340
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|449.821
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|ASELS
|23,58
|1.120.315.856
|% 3,24
|
|THYAO
|8,76
|1.114.507.983
|% 5,67
|
|GARAN
|7,67
|1.042.206.047
|% 1,19
|
|YKBNK
|1,88
|328.451.940
|% -1,05
|
|ISFIN
|2,94
|325.291.408
|% -0,68
|
|YKBNK
|1,88
|328.451.940
|% -1,05
|
|ODAS
|1,28
|175.251.656
|% 0,79
|
|GARAN
|7,67
|1.042.206.047
|% 1,19
|
|THYAO
|8,76
|1.114.507.983
|% 5,67
|
|EKGYO
|1,16
|127.031.033
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5933
|7,6314
|% 0,96
|
|Frank
|6,5421
|6,5815
|% 0,50
|
|Riyal
|1,7078
|1,7164
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.621
|-2,89
|
|Altın Gr.
|333
|335
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,22
|14,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,31
|26,31
|-0,84
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:42RYSAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 164, 208 adet işlem
-
16:41SNPAM
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 342, 079 adet işlem
-
16:40RTALB
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 301, 898 adet işlem
-
16:39XU100
Endeks 89, 641 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 10, 658.00 milyon TL de
-
16:39KLMSN
Yüzde 4.42 oranında artışla 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 552, 524 adet işlem