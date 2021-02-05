***UNS* *UNLUS* *AKFGY*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***UNS******UNLUS******AKFGY*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [AKFGY]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAkfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin 243.066.196-TL'den 344.646.332-TL'ye artırılması dolayısıyla ihraç edilecek toplam 101.580.136-TL nominal değerli pay, Şirket ortaklarının yeni pay alma hakları kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1-TL nominal değerli pay için 4,43-TL fiyatla alıcı Hamdi Akın'a Kurumumuz aracılığıyla (Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Satışa konu paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde, 09.02.2021 tarihinde "Borsada İşlem Gören nitelikte" ihraç edilecektir.Satış işleminin 09.02.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir.Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranemeler ilişikte sunulmuştur.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907904BIST