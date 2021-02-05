***UNS* *UNLUS* *AKFGY*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
05.02.2021 18:01
***UNS******UNLUS******AKFGY*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin 243.066.196-TL'den 344.646.332-TL'ye artırılması dolayısıyla ihraç edilecek toplam 101.580.136-TL nominal değerli pay, Şirket ortaklarının yeni pay alma hakları kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1-TL nominal değerli pay için 4,43-TL fiyatla alıcı Hamdi Akın'a Kurumumuz aracılığıyla (Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satışa konu paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde, 09.02.2021 tarihinde "Borsada İşlem Gören nitelikte" ihraç edilecektir.
Satış işleminin 09.02.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir.Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranemeler ilişikte sunulmuştur.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907904
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.527
18:057,0644
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0714
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0291
18:058,5085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0420
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4591
18:05411,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,15
|Açılış
|: 411,48
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|9,02
|14.540.069
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.886.148
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.987.276
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|782.092
|% 10,00
|
|GOLTS
|68,80
|114.414.535
|% 9,99
|
|ISBTR
|46.251,00
|1.302.222
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|10.586.509
|% -9,99
|
|PAMEL
|22,16
|2.161.070
|% -8,73
|
|ECILC
|8,29
|712.568.124
|% -6,33
|
|VERTU
|28,50
|37.634.608
|% -6,25
|
|KOZAL
|127,40
|3.002.525.243
|% 4,86
|
|SISE
|7,65
|1.421.406.745
|% -0,78
|
|GARAN
|9,76
|1.356.797.985
|% -1,61
|
|TCELL
|16,72
|1.111.606.240
|% -0,06
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,45
|820.266.877
|% -1,21
|
|TSKB
|1,85
|530.789.029
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,67
|759.189.534
|% 4,30
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|ODAS
|4,13
|820.078.991
|% 1,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0586
|7,0644
|% -1,00
|
|Euro
|8,5000
|8,5085
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,6566
|9,7050
|% -0,74
|
|Frank
|7,8108
|7,8579
|% -0,65
|
|Riyal
|1,8757
|1,8852
|% -1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|411
|412
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HEKTS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 732, 404 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 25, 052.00 milyon TL de
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17:58GSDHO
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 977, 047 adet işlem
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17:57OZBAL
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 885, 054 adet işlem
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17:55ESEN
Yüzde 4.17 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 499, 927 adet işlem