UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9835
|8,0236
|% -0,65
|Frank
|6,5804
|6,6201
|% -0,47
|Riyal
|1,6363
|1,6445
|% 0,31
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-26,82
|Altın Gr.
|329
|329
|-3,09
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,12
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|B. Petrol
|36,34
|36,34
|1,98
Seans Raporu
- 17:59PRZMA Yüzde -6.75 oranında düşüşle 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 450, 206 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 102, 260 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 8, 140.00 milyon TL de
- 17:58VAKKO Yüzde -6.48 oranında düşüşle 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 312, 302 adet işlem
- 17:57SAFKR Yüzde -8.92 oranında düşüşle 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 700, 641 adet işlem
- 17:56HDFGS Yüzde -6.50 oranında düşüşle 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 828 adet işlem