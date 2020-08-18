***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 10.171.820 328.732 421.847 1.086.035 10.276.655 32.281.898 7.180.281 71.747.268 71.747.268Transferler18 7.180.281 -7.180.281 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 -91.329 113.685 -256.178 -233.822 -233.822Dönem Karı (Zararı)18 -256.178 -256.178 -256.178Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 -91.329 113.685 22.356 22.356Sermaye Arttırımı18 5.000.000 5.000.000 5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 10.171.820 237.403 535.532 1.086.035 10.276.655 39.462.179 -256.178 76.513.446 76.513.446Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 10.171.820 533.659 1.159.801 1.289.666 10.276.655 39.462.179 -9.727.325 68.166.455 68.166.455Transferler18 -9.727.325 9.727.325 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 135.597 452.646 -4.181.901 -3.593.658 -3.593.658Dönem Karı (Zararı)18 -4.181.901 -4.181.901 -4.181.901Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 135.597 452.646 588.243 588.243Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 10.171.820 669.256 1.612.447 1.289.666 10.276.655 29.734.854 -4.181.901 64.572.797 64.572.797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.277.328 -27.649.951Dönem Karı (Zararı)-4.181.901 -256.178Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.181.901 -256.178Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-24.292.915 -28.040.761Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 1.625.153 1.680.223Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler653.823 -119.688Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 182.910 -578.138Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 263.639 411.944Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 207.274 46.506Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-218.115 1.023.199Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-218.115 1.023.199Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.005.841 29.396Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler1.005.841 29.396Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -324.464 1.061.697Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-27.035.153 -31.715.588İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.052.605 4.981.851Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.659.356 -432.231İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.659.356 -432.231Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.827.351 8.273.973İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.827.351 8.273.973Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 673.379İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 673.379Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.978.302 -3.733.354İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.978.302 -3.733.354İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.544.200 200.084Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.191.075 264.613Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)353.125 -64.529Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-24.422.211 -23.315.088Alınan Faiz1.656.340 2.499.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -1.819.135 -7.316.228Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 307.678 481.785YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.033.752 3.455.441Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-283.303 -353.053Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -184.857 -231.941Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -98.446 -121.112Alınan Temettüler22 89.365 205.607Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri-19.839.814 3.602.887FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.215.239 -8.421.090Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-3.826.093 -858.722Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-3.826.093 -858.722Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları21.282.444 -9.075.367Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları21.282.444 -9.075.367Ödenen Faiz-1.241.112 -3.487.001Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 5.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.095.841 -32.615.600Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi27.487.799 19.030.969NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-608.042 -13.584.631DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 19.688.544 37.378.103DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 19.080.502 23.793.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 319.072.256 276.668.751Finansal Yatırımlar25.311.256 9.047.962Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar25.311.256 9.047.962Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 25.311.256 9.047.962Ticari Alacaklar30.083.614 32.950.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 30.083.614 32.950.244Diğer Alacaklar23.930.021 26.846.737İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9,25 285.670 716.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 23.644.351 26.130.068Türev Araçlar380.545 3.209.997Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 380.545 3.209.997Peşin Ödenmiş Giderler794.295 2.256.902İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 794.295 2.256.902Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 49.747 357.425Diğer Dönen Varlıklar524.335 252.803İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 524.335 252.803ARA TOPLAM400.146.069 351.590.821TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR400.146.069 351.590.821DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Maddi Duran Varlıklar4.160.263 3.856.735Tesis, Makine ve Cihazlar11 2.142.610 2.326.120Taşıtlar11 103.680 120.960Mobilya ve Demirbaşlar11 111.400 131.585Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar11 1.645.228 1.109.275Diğer Maddi Duran Varlıklar11 157.345 168.795Maddi Olmayan Duran Varlıklar853.176 839.193Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 853.176 839.193Ertelenmiş Vergi Varlığı23 3.364.206 3.073.641TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.894.899 9.286.823TOPLAM VARLIKLAR410.040.968 360.877.644KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar29.006.360 14.657.824İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar29.006.360 14.657.824Banka Kredileri6 22.077.842 10.887.404Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.917.159 1.286.821İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları2.483.599Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 5.011.359Diğer Finansal Yükümlülükler2.792.965 6.619.058Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7 2.792.965 6.619.058Ticari Borçlar299.978.217 256.769.557İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,25 46.991.963 16.250.218İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 252.986.254 240.519.339Diğer Borçlar4.081.532 7.059.834İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9,25 400.723 565.468İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.680.809 6.494.366Türev Araçlar27.938 1.685.043Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 27.938 1.685.043Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)182.021 37.408İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)182.021 37.408Kısa Vadeli Karşılıklar3.477.159 4.963.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.997.641 3.747.251Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.479.518 1.215.879Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler446.756 238.244İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 446.756 238.244ARA TOPLAM339.992.948 292.030.098TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER339.992.948 292.030.098UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.009.173 158.930İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.009.173 158.930Banka Kredileri6 5.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 9.173 158.930Uzun Vadeli Karşılıklar466.050 522.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 466.050 522.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.475.223 681.091TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER345.468.171 292.711.189ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.572.797 68.166.455Ödenmiş Sermaye18 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 10.171.820 10.171.820Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)669.256 533.659Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)669.256 533.659Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 669.256 533.659Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.902.113 2.449.467Yabancı Para Çevrim Farkları18 1.612.447 1.159.801Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.289.666 1.289.666Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.276.655 10.276.655Yasal Yedekler18 10.276.655 10.276.655Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.734.854 39.462.179Net Dönem Karı veya Zararı-4.181.901 -9.727.325TOPLAM ÖZKAYNAKLAR64.572.797 68.166.455TOPLAM KAYNAKLAR410.040.968 360.877.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı19 1.186.120.263 519.717.903 913.526.538 239.775.824Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri19 1.162.766.247 489.806.495 899.000.213 218.566.877Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler23.354.016 29.911.408 14.526.325 21.208.947Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti19 -1.159.061.723 -487.921.671 -895.380.822 -218.641.014Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-1.159.061.723 -487.921.671 -895.380.822 -218.641.014FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.058.540 31.796.232 18.145.716 21.134.810BRÜT KAR (ZARAR)27.058.540 31.796.232 18.145.716 21.134.810Genel Yönetim Giderleri20 -32.197.264 -31.231.090 -15.919.859 -15.494.161Pazarlama Giderleri20 -3.009.111 -2.932.089 -1.251.492 -1.914.858Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 224.004 676.967 224.004 205.173ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.923.831 -1.689.980 1.198.369 3.930.964FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-7.923.831 -1.689.980 1.198.369 3.930.964Finansman Gelirleri22 33.432.695 20.499.223 17.427.792 9.052.432Finansman Giderleri22 -30.015.229 -18.003.724 -15.219.152 -7.536.987SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.506.365 805.519 3.407.009 5.446.409Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri324.464 -1.061.697 -1.187.570 1.140.475Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 324.464 -1.061.697 -1.187.570 1.140.475SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.181.901 -256.178 2.219.439 6.586.884DÖNEM KARI (ZARARI)-4.181.901 -256.178 2.219.439 6.586.884Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-4.181.901 -256.178 2.219.439 6.586.884Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar135.597 -91.329 62.855 145.906Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)169.496 -114.161 78.568 182.383Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-33.899 22.832 -15.713 -36.477Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-33.899 22.832 -15.713 -36.477Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar452.646 113.685 250.077 124.542Yabancı Para Çevrim Farkları452.646 113.685 250.077 124.542Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)452.646 113.685 250.077 124.542DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)588.243 22.356 312.932 270.448TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.593.658 -233.822 2.532.371 6.857.332Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.593.658 -233.822 2.532.371 6.857.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869729BIST