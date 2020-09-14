***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 14.09.2020 tarih 2020/101 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 150.000.000.- TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) nominal değerli Yapılandırılmış Borçlanma Aracının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunmuştur.Başvuru Formu ve ihraç belgesi ekte bulunmaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874987BIST