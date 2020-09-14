***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2020 18:11
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 14.09.2020 tarih 2020/101 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 150.000.000.- TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) nominal değerli Yapılandırılmış Borçlanma Aracının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunmuştur.
Başvuru Formu ve ihraç belgesi ekte bulunmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874987
BIST
18:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
18:057,4954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5020
En Düşük
7,4451
18:058,9013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0469
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9119
En Düşük
8,8309
18:05470,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,66
|Açılış
|: 470,90
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
472,73
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|6,16
|12.311.374
|% 10,00
|
|MMCAS
|4,84
|4.332.006
|% 10,00
|
|ARMDA
|64,90
|14.508.501
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.563.983
|% 10,00
|
|PETUN
|21,56
|124.888.101
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|119.804.157
|% -10,00
|
|FORMT
|3,52
|185.697.719
|% -9,97
|
|PKENT
|1.095,10
|1.063.573
|% -9,29
|
|DIRIT
|1,96
|3.554.769
|% -8,84
|
|CRDFA
|5,06
|27.603.782
|% -6,64
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 2,61
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 3,21
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% -0,93
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% -0,38
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 2,61
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% -0,93
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 3,21
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 1,18
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4917
|7,4954
|% 0,31
|
|Euro
|8,8857
|8,9013
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,6135
|9,6617
|% 0,84
|
|Frank
|8,2240
|8,2736
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9921
|2,0021
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|15,62
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,47
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,13
|
|B. Petrol
|39,66
|39,66
|-0,17
|