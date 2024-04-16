***VAKFN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***VAKFN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [VAKFN]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYILDIZ PAZARİlgili İşlem SırasıVAKFN.BESözleşme No0AE470C40007368D, 0AE470C40007368Eİşlemin Gerçekleşme Tarihi16/04/2024İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272676BIST