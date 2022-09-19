***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 16:11
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063983
BIST
16:073.325
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -52,48
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.320
16:0718,2999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0443
|Açılış
|: 18,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,2999
En Düşük
18,2293
16:0718,3377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0539
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:07979,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,83
|Açılış
|: 980,17
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:05
|SMRTG
|45,98
|106.884.566
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.765.813
|% 9,98
|
|SUWEN
|33,96
|112.964.569
|% 9,97
|
|MERKO
|6,51
|24.901.136
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.971.564
|% 9,95
|
|ISGYO
|15,38
|23.928.142
|% -9,95
|
|NTHOL
|9,95
|141.945.229
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.561.050
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.657.364
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|6.191.234
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,93
|3.792.829.456
|% -2,13
|
|GARAN
|20,28
|3.555.800.350
|% -6,89
|
|YKBNK
|7,28
|2.681.345.058
|% -0,68
|
|EKGYO
|4,31
|2.565.067.221
|% -1,37
|
|HALKB
|9,07
|2.560.977.419
|% -8,75
|
|EKGYO
|4,31
|2.565.067.221
|% -1,37
|
|YKBNK
|7,28
|2.681.345.058
|% -0,68
|
|AKBNK
|11,93
|3.792.829.456
|% -2,13
|
|HALKB
|9,07
|2.560.977.419
|% -8,75
|
|ISCTR
|8,40
|2.157.584.331
|% -4,11
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2901
|18,3065
|% 0,28
|
|Euro
|18,3017
|18,3439
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,7428
|20,8469
|% -0,21
|
|Frank
|18,8527
|18,9663
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8509
|4,8752
|% 0,15
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-10,50
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.740
|-23,00
|
|Tam
|6.673
|6.757
|45,00
|
|Yarım
|3.252
|3.291
|10,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,16
|
|B. Petrol
|89,22
|89,22
|-2,13
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:19XU100
Endeks 3, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 44 altında . İşlem hacmi 42, 678.00 milyon TL de
-
16:19IHLAS
Yüzde -8.70 oranında düşüşle 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 877, 662 adet işlem
-
16:16IHGZT
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 161, 143 adet işlem
-
16:15GARAN
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 20.30 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 315, 439 adet işlem
-
16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, SAHOL, ARCLK