***VAKFN* *TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***VAKFN******TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler [VAKFN]İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/09/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin sermayesinde sahip olduğumuz payların borsada satışı kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve 49/1336 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylı Pay Satış Bilgi Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062198BIST