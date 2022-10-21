***VAKFN* *TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.10.2022 20:45
***VAKFN******TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Vakıf Finansal Kiralama AŞ (VAKFN) payları ile ilgili olarak 21.10.2022 tarihinde 5.000.000 adet payın pay başına ortalama 3,9552 TL ile pay satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Satış işlemleri sonucunda Vakıf Finansal Kiralama AŞ sermayesindeki paylarımızın oranı %4,18'e düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/10/2022 5.000.000 5.000.000 30.100.000,52 25.100.000,52 % 5,02 % 5,02 % 4,18 % 4,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073416
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0178
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,2909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0828
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3568
En Düşük
17,9901
18:05987,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 14,39
|Açılış
|: 987,66
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
989,49
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5824
|18,5890
|% -0,10
|
|Euro
|18,2612
|18,2909
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,8736
|20,9783
|% 0,21
|
|Frank
|18,5201
|18,6316
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9320
|4,9567
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|24,97
|
|Altın Gr.
|988
|988
|14,45
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.687
|6.814
|105,00
|
|Yarım
|3.258
|3.331
|51,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.665
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,26
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|1,06
|