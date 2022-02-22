***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
22.02.2022 18:28
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/02/2022
Karar Sayısı
20
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN FİNSNAL RAPORLAR BAŞLIKLI İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
a) Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin 1 Ocak - 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarının tarafımızca incelendiğini, b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Faaliyet Raporunun ve ilgili Uyum Raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Faaliyet Raporundaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri finsnal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Şirket'in gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz. 22/02/2022 Halil ÇELİK Savaş Atanur KAZAZ Mustafa ERDİN Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003531
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -20,60
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|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
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2.033
En Düşük
1.980
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 13,6430
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13,9081
En Düşük
13,6330
18:0515,7246
En Yüksek
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|| 0,2458
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
18:05847,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 10,31
|Açılış
|: 847,56
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|18,26
|7.770.954
|% 10,00
|
|TETMT
|348,70
|12.705.614
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.642.918
|% 10,00
|
|POLTK
|603,40
|100.269.209
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.458.102
|% 9,94
|
|PKENT
|467,30
|848.617
|% -10,00
|
|SERVE
|19,80
|607.185
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|1.398.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.169.047
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.795.999
|% -9,98
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|EREGL
|28,40
|1.322.959.277
|% -1,59
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,23
|402.412.866
|% -3,04
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8549
|13,8641
|% 1,47
|
|Euro
|15,7103
|15,7246
|% 1,59
|
|Sterlin
|18,7588
|18,8529
|% 1,23
|
|Frank
|15,0244
|15,1149
|% 1,19
|
|Riyal
|3,6889
|3,7074
|% 1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|-5,88
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,80
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,28
|
|B. Petrol
|94,13
|94,13
|1,14
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
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17:59
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17:59OZGYO
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