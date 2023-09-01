***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.09.2023 16:13
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.08.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 600.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
VAKFN, TRAVAKFN91P9 600.000.000 400.000.000,000 66,66666 VAKFN, TRAVAKFN91P9 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 600.000.000 400.000.000,000 66,66666
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 01.09.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde, tamamı 2022 yılı karından karşılanmak üzere 400.000.000,-TL tutarında bedelsiz arttırılarak, 600.000.000,-TL'den 1.000.000.000-,TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190857
BIST