***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin Kar Payından Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımına İlişkin İhraç Belgesi ve Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım TarihYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.08.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 600.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviVAKFN, TRAVAKFN91P9 600.000.000 400.000.000,000 66,66666 VAKFN, TRAVAKFN91P9 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 600.000.000 400.000.000,000 66,66666Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 24.10.2023Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MaddeAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.09.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 18.10.2023SPK Başvuru Tarihi 01.09.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 18.10.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 26.10.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 25.10.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesi çerçevesinde 11.08.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile 29.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesindeŞirketimizin 2.000.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,çıkarılmış sermayesinin dönem karından karşılanmak suretiyle 600.000.000,-TL'dan 1.000.000.000,-TL'na çıkarılmasına,arttırılan 400.000.000,-TL'nin tamamının 2022 yılı kar payından karşılanmasına, karar verilmiş olup, bu kapsamda sermayeye eklenmesine karar verilen 400.000.000,-TL tutarındaki 2022 yılı kar payı 04.09.2023 tarihinde geçmiş yıl karları hesabından sermaye hesabına aktarılmıştır.Sermaye arttırımı işlemlerinin tamamen ve usulune uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve bu kapsamda hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşmemizin 6 ncı maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.Başvurumuz 18.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208535BIST