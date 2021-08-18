***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2021 10:06
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958903
BIST
10:381.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,59
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.459
10:388,4577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0261
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4684
En Düşük
8,4027
10:389,9265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0493
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
9,9413
En Düşük
9,8620
10:38486,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,80
|Açılış
|: 486,94
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
487,04
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler10:36
|CUSAN
|7,91
|24.923.582
|% 8,65
|
|VAKKO
|11,49
|26.563.615
|% 8,40
|
|SNKRN
|29,00
|85.260
|% 8,05
|
|UFUK
|22,00
|383.988
|% 7,42
|
|DAGI
|3,67
|49.574.297
|% 6,38
|
|IDEAS
|38,12
|6.378.884
|% -7,74
|
|KUTPO
|56,90
|9.294.844
|% -4,45
|
|ADESE
|1,33
|9.248.894
|% -4,32
|
|BASCM
|10,10
|25.250
|% -3,81
|
|VBTYZ
|25,48
|54.281.714
|% -3,78
|
|GARAN
|9,47
|198.203.119
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,60
|184.549.021
|% 0,00
|
|THYAO
|12,45
|177.341.600
|% 0,08
|
|TUPRS
|103,00
|164.153.160
|% 0,29
|
|GENIL
|16,89
|142.989.155
|% 1,75
|
|YKBNK
|2,60
|184.549.021
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,59
|84.236.750
|% 0,84
|
|GARAN
|9,47
|198.203.119
|% 0,11
|
|ODAS
|1,36
|23.231.181
|% -0,73
|
|HALKB
|4,86
|80.115.123
|% 1,25
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4573
|8,4607
|% 0,35
|
|Euro
|9,9214
|9,9281
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,5603
|11,6183
|% 0,11
|
|Frank
|9,1992
|9,2547
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2417
|2,2529
|% 0,03
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|6,34
|
|Altın Gr.
|486
|486
|1,87
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,82
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,05
|
|B. Petrol
|69,56
|69,56
|0,53
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:48SELGD
Yüzde 4.31 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 661, 327 adet işlem
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10:47ARSAN
Yüzde 5.24 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 113 adet işlem
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10:46OZBAL
Yüzde 4.83 oranında artışla 13.45 lira fiyatla işlem gören hissede 469, 480 adet işlem
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10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 07 kaybederek (% -0.07 ) 1, 577
-
10:45XU100
Endeks 1, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 2, 377.00 milyon TL de