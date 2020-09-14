***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2020 10:27
***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874883
BIST
12:171.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,63
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
12:177,4950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
12:178,8868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0324
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
12:17468,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,76
|Açılış
|: 468,99
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler12:17
|MERKO
|3,85
|64.003.797
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|28.181.294
|% 10,00
|
|JANTS
|171,60
|49.618.270
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|ISGSY
|8,69
|30.653.605
|% -8,53
|
|CRDFA
|5,02
|16.133.763
|% -7,38
|
|FORMT
|3,63
|76.245.724
|% -7,16
|
|KRDMD
|3,15
|1.070.136.122
|% 2,61
|
|PETKM
|4,33
|661.155.764
|% 1,88
|
|IHLAS
|1,08
|381.020.066
|% 0,93
|
|FENER
|39,68
|244.857.415
|% -0,55
|
|SISE
|6,31
|236.033.619
|% 1,28
|
|IHLAS
|1,08
|381.020.066
|% 0,93
|
|KRDMD
|3,15
|1.070.136.122
|% 2,61
|
|PETKM
|4,33
|661.155.764
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,49
|147.710.290
|% -3,87
|
|HLGYO
|2,36
|190.353.158
|% 5,36
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4922
|7,4950
|% 0,30
|
|Euro
|8,8833
|8,8868
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,6052
|9,6533
|% 0,75
|
|Frank
|8,2223
|8,2718
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,27
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|5,64
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|11,00
|
|Tam
|3.093
|3.170
|7,48
|
|Yarım
|1.495
|1.533
|3,62
|
|Çeyrek
|750
|767
|1,81
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|39,52
|39,52
|-0,31
|