***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2020 11:44
***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VERUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882131
BIST
13:011.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,88
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.185
13:017,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9495
En Düşük
7,9127
13:019,3173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0213
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3173
En Düşük
9,2709
13:01487,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,20
|Açılış
|: 487,11
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,95
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler13:01
|TKURU
|357,50
|41.373.124
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.832.524
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.345.751
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|39.722.835
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|6.712.413
|% 9,95
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|3.872.620
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|SISE
|6,80
|730.359.666
|% 1,19
|
|PETKM
|4,77
|489.394.068
|% 1,49
|
|KERVT
|7,75
|411.049.500
|% 3,06
|
|TUPRS
|82,85
|304.382.222
|% 1,97
|
|IHLGM
|1,72
|294.655.915
|% 8,18
|
|IHLGM
|1,72
|294.655.915
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,94
|269.601.615
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,80
|243.616.946
|% 4,05
|
|SISE
|6,80
|730.359.666
|% 1,19
|
|PETKM
|4,77
|489.394.068
|% 1,49
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9449
|7,9489
|% 0,21
|
|Euro
|9,3110
|9,3173
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,2484
|10,2998
|% 0,30
|
|Frank
|8,6478
|8,6999
|% -0,02
|
|Riyal
|2,1115
|2,1221
|% 0,03
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-1,36
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,00
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|19,00
|
|Tam
|3.206
|3.285
|20,36
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|9,85
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,92
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,02
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-0,50
|