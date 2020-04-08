***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2020 tarihli yapılan toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılabilmesi amacıyla Esas Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.Ekli esas sözleşme değişiklik tasarısı için 08.04.2020 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836669BIST