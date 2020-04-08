***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.04.2020 18:51
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2020 tarihli yapılan toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılabilmesi amacıyla Esas Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
Ekli esas sözleşme değişiklik tasarısı için 08.04.2020 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836669
BIST
18:0593.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 843,40
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
18:056,7770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0225
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7935
En Düşük
6,7523
18:057,3890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4055
En Düşük
7,3489
18:05359,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,85
|Açılış
|: 359,44
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|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|24,20
|5.947.968
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|1.320.809
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.425.799
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.099.226
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|15.522.031
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.702.979
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|161.085
|% -9,70
|
|EMNIS
|2,12
|40.068
|% -9,40
|
|EGCYO
|0,30
|174.990
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,45
|209.842
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,70
|1.002.652.300
|% 6,01
|
|ASELS
|25,00
|872.286.505
|% 2,46
|
|THYAO
|9,60
|813.983.950
|% 0,73
|
|GARAN
|7,87
|703.132.731
|% 0,77
|
|SASA
|9,11
|648.639.050
|% 1,90
|
|GSRAY
|2,52
|516.456.343
|% 7,69
|
|ISFIN
|3,04
|397.908.011
|% 3,05
|
|TSPOR
|3,70
|398.884.718
|% 9,79
|
|IHLGM
|1,03
|114.476.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,89
|192.671.940
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3822
|8,4243
|% 0,75
|
|Frank
|6,9546
|6,9965
|% 0,10
|
|Riyal
|1,7978
|1,8068
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|2,07
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,08
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|14,98
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,33
|33,33
|1,46
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