***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 54.971.946 82.493.220Satışların Maliyeti18 -40.564.009 -70.547.571TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.407.937 11.945.649BRÜT KAR (ZARAR)14.407.937 11.945.649Genel Yönetim Giderleri19 -12.342.754 -10.615.685Pazarlama Giderleri19 -1.310.432 -1.420.414Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 183.632.969 89.311.263Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -2.052.175 -704.250ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)182.335.545 88.516.563Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 3.363.420 5.708.015Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 7.173.041 1.086.392FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)192.872.006 95.310.970Finansman Gelirleri21 159.977 59.942Finansman Giderleri21 -19.023.180 -12.594.312SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)174.008.803 82.776.600Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.948.460 -7.118.354Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -2.275.618 -1.328.450Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -11.672.842 -5.789.904SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)160.060.343 75.658.246DÖNEM KARI (ZARARI)160.060.343 75.658.246Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.112.977 13.432.165Ana Ortaklık Payları140.947.366 62.226.081Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 24 2,01000000 0,89000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.294.361 -5.487.515Dönem Karı (Zararı)160.060.343 75.658.246Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-144.524.271 -68.176.092Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 2.424.843 1.908.883Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler706.676 281.533Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 706.676 281.533Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler659.838 710.452Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 714.605 868.819Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-54.767 -158.367Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler-9.028.886 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20,21 -28.248.743 -10.488.385Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler25 4.407.318 1.736.884Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -118.909.516 -60.972.485Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-7.173.041 -1.086.392İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -7.173.041 -1.086.392Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 13.948.460 7.118.354Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-3.225.000 -5.628.192Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-86.220 -8.479Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -86.220 -8.479İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 0 -1.748.265İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.744.818 -12.955.733Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 9.156.242 -3.096.827Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler592.844 -280.488Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -3.391.561 959.815Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -40.806 -699.862Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.143.030 -9.935.668Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-268.694 -277.761Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-249.710 47.169İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-196.527 327.889Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -38.470 352.306Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -158.057 -24.417Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.280.890 -5.473.579Alınan Faiz5.407.828 1.118.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-79.870 -342.556Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -2.314.487 -790.197YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-64.219.308 13.957.106Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları27.379.170 -3.907.508Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri11.551.480 31.606.665Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-93.556.076 -8.531.863Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri86.220 205.570Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri86.220 205.570Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.680.102 -5.292.910Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -122.848FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.258.090 22.601.729İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -7.058.839İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -7.058.839İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.316.106Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.316.106Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25 -9.272.725 -8.306.664İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış74.015.404 39.637.683Ödenen Temettüler-2.779.244 -6.553.973Ödenen Faiz-18.705.345 -12.432.584YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.333.143 31.071.320NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.333.143 31.071.320DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29 39.120.942 8.049.622DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29 43.454.085 39.120.942Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri29 43.454.085 39.120.942Finansal Yatırımlar25 473.597.550 294.982.910Ticari Alacaklar7 10.236.644 20.092.752İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 213.685 290.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10.022.959 19.802.213Diğer Alacaklar9 863.706 1.451.789İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar863.706 1.451.789Stoklar10 10.445.915 7.054.354Peşin Ödenmiş Giderler8 158.581 82.336Diğer Dönen Varlıklar14 4.205.220 3.611.269ARA TOPLAM542.961.701 366.396.352TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR542.961.701 366.396.352DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar25 21.441.260 18.027.660Diğer Alacaklar705.854 512.865İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 705.854 512.865Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 15.971.036 8.797.995Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller27 22.125.000 18.900.000Maddi Duran Varlıklar12 141.635.274 71.262.508Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 123.312 110.338Peşin Ödenmiş Giderler8 71.546 84.102Ertelenmiş Vergi Varlığı23 4.228.703 3.780.380Diğer Duran Varlıklar14 2.228.279 2.820.568TOPLAM DURAN VARLIKLAR208.530.264 124.296.416TOPLAM VARLIKLAR751.491.965 490.692.768KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25 313.005 397.793Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları25 7.997.157 7.905.453Ticari Borçlar7 4.202.549 2.998.725İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.202.549 2.998.725Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 284.698 456.196Diğer Borçlar605.164 780.554İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar605.164 780.554Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 5.082.838 398.705Kısa Vadeli Karşılıklar453.253 427.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 453.253 427.331Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 2.579.871 2.706.845ARA TOPLAM21.518.535 16.071.602TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.518.535 16.071.602UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 29.651.978 9.846.972Diğer Borçlar9 75.461.253 42.445.019İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 74.951.072 42.445.019İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar510.181 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.098.235 1.373.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.098.235 1.373.033Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 26.345.765 15.271.062TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER133.557.231 68.936.086TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER155.075.766 85.007.688ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar486.982.217 325.406.057Ödenmiş Sermaye17 70.000.000 70.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.493.797 12.820.057Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.297.973 17.712.376Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.297.973 17.712.376Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20.297.973 17.712.376Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 7.002.679 4.791.688Diğer Yedekler17 32.655.004 32.655.004Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları202.585.398 125.200.851Net Dönem Karı veya Zararı140.947.366 62.226.081Kontrol Gücü Olmayan Paylar109.433.982 80.279.023TOPLAM ÖZKAYNAKLAR596.416.199 405.685.080TOPLAM KAYNAKLAR751.491.965 490.692.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 -4.597.090 12.360.510 14.058.259 3.430.552 32.655.004 79.645.578 43.725.291 251.278.104 74.081.942 325.360.046Transferler1.291.035 42.434.256 -43.725.291 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.522.709 62.226.081 65.748.790 14.780.458 80.529.248Kar Payları17 -2.275.000 -2.275.000 -4.278.973 -6.553.973Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3 4.597.090 5.660.177 10.257.267 0 10.257.267Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3 459.547 131.408 70.101 -264.160 396.896 -4.304.404 -3.907.508Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 0 12.820.057 17.712.376 4.791.688 32.655.004 125.200.851 62.226.081 325.406.057 80.279.023 405.685.080Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 12.820.057 17.712.376 4.791.688 32.655.004 125.200.851 62.226.081 325.406.057 80.279.023 405.685.080Transferler2.045.568 60.180.513 -62.226.081 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.444.390 140.947.366 143.391.756 19.744.765 163.136.521Kar Payları17 -700.000 -700.000 -2.079.244 -2.779.244Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-2.344.306 -2.344.306 10.061.980 7.717.674Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3 673.740 141.207 165.423 20.248.340 21.228.710 1.427.458 22.656.168Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 13.493.797 20.297.973 7.002.679 32.655.004 202.585.398 140.947.366 486.982.217 109.433.982 596.416.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)160.060.343 75.658.246DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.076.178 4.871.002Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 3.437.648 5.442.855Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-361.470 -571.853Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -361.470 -571.853Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.076.178 4.871.002TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)163.136.521 80.529.248Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.744.765 14.780.458Ana Ortaklık Payları143.391.756 65.748.790http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910907BIST