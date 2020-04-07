***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









ket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadilinin -gerekli izinler alınmak kaydıyla- görüşülmesi ve onaylanması.13 - Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2019 yılı içeresinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 31 Ağustos 2016 tarihli kararı kapsamında yapılan şirket paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Verusa 2019 Olağan Genel Kurul Çağrı.pdf - İlan MetniEK: 2 Verusa 2019 Olağan Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Verusa 2019 Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Verusa Holding Esas Sözleşme 3 Madde Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 Yılı Olagˆan Genel Kurul Toplantısı, 06 Mayıs 2020 Çarşamba günü, saat 12:00'de Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 34398 Maslak-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedirToplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.verusa.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren: 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, gündeme ilişkin açıklamalar ile Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 34398 Maslak-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve www.verusa.com.tr şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.Saygılarımızla,VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836153BIST