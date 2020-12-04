***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2020 18:15
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
(STANDARD BOKSİT İŞLETMELERİ A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA)
Şirketimizin %100 oranındaki Bağlı Ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin 02.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketin 20.000.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin 5.000.000-TL nakit artırımla 25.000.000-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi 04.12.2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891507
BIST
17:591.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
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1.338
En Düşük
1.326
17:597,7934
En Yüksek
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|: 0,28%
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|Açılış
|: 7,8050
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|Önceki Kapanış
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|: 460,31
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464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CASA
|95,00
|685.681
|% 9,70
|
|BAYRK
|9,96
|74.527.363
|% 5,40
|
|PAMEL
|26,14
|1.761.953
|% 2,91
|
|INVEO
|35,70
|129.798.631
|% 2,06
|
|DNISI
|10,22
|9.383.371
|% 0,10
|
|ALMAD
|2,51
|599.827
|% -4,56
|
|KONTR
|17,33
|27.330.620
|% -3,56
|
|ESEN
|18,31
|76.165.701
|% -1,82
|
|TURSG
|6,01
|114.750.021
|% -1,31
|
|PAPIL
|20,46
|17.006.617
|% -1,16
|
|INVEO
|35,70
|129.798.631
|% 2,06
|
|TURSG
|6,01
|114.750.021
|% -1,31
|
|OYAKC
|8,09
|85.589.320
|% 0,00
|
|ESEN
|18,31
|76.165.701
|% -1,82
|
|BAYRK
|9,96
|74.527.363
|% 5,40
|
|TURSG
|6,01
|114.750.021
|% -1,31
|
|OYAKC
|8,09
|85.589.320
|% 0,00
|
|BAYRK
|9,96
|74.527.363
|% 5,40
|
|ESEN
|18,31
|76.165.701
|% -1,82
|
|INVEO
|35,70
|129.798.631
|% 2,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7854
|7,7908
|% 0,24
|
|Euro
|9,4669
|9,4746
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,4914
|10,5440
|% 0,65
|
|Frank
|8,7203
|8,7729
|% 0,38
|
|Riyal
|2,0697
|2,0801
|% 0,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|1,61
|
|Altın Gr.
|461
|462
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|48,96
|48,96
|0,25
|