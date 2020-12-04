***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar(STANDARD BOKSİT İŞLETMELERİ A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA)Şirketimizin %100 oranındaki Bağlı Ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin 02.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketin 20.000.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin 5.000.000-TL nakit artırımla 25.000.000-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi 04.12.2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891507BIST