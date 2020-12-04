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***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.12.2020 18:15



***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

(STANDARD BOKSİT İŞLETMELERİ A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA)
Şirketimizin %100 oranındaki Bağlı Ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin 02.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında  Şirketin 20.000.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin 5.000.000-TL nakit artırımla 25.000.000-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi 04.12.2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891507


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